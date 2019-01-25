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首例陸客帶火腿腸遭罰20萬拒繳 3小時內遣返

創業心法／終身學習為成功奠基

2019-01-25 03:23經濟日報 傅安國（青創總會資深創業輔導顧問）

L君在某私立大學商圈內加盟了一手搖飲料的連鎖系統，在開業近半年後獲利出現下滑現象。這時總部對於他所提出的種種營銷問題遲遲未有明確具體的資源（建議）反饋，讓他如坐針氈，日夜難眠，對後續經營感到茫然不知所措。

歷史劇「新大秦帝國」中有著這麼一句對白「天下萬物，凡有所事，必有所學。」創業，不是學到就是得到，而學到和得到之間還有做到二字。

L君創業前沒有做到「如何慎選加盟總部」這一步，但「學如逆水行舟，不進則退。」「學海無涯，惟勤是岸。」先賢古哲一再論述學習的重要，市場競爭劇烈，創業者要謹記「學而時習之」的精神，進而知行合一。

《世界是平的》一書作者湯瑪斯．佛里曼（Thomas. L Friedman）表示：「對個人來說，重要的是要維持自己的競爭力，也就是終身受雇力。每個人都要努力的成為『別人碰不得的人』，也就是工作不能外包給他人的人。」

湯瑪斯．佛里曼所言「別人碰不得的人」有四種類型：一是特殊，二為專業，三懂深耕，以及第四會自我調適；如此一來，別人自然碰不得你。無論是創業者或職場人若想在21世紀擁有競爭力，就必須讓自己和團隊努力成為這四種人，讓別人（其他團隊）無法碰得、無法替代！

香港首富李嘉誠先生亦曾說過：「財富源自於知識，知識是個人最寶貴的資產。」故此，透過不斷學習的淬煉來創造知識的力量，以這股巨大之力來思謀退敵，才是面對「變化萬千」，「速度奈米」，「隨處挑戰」時的致勝利器。

成功者多重視終身學習，練就一身無懼本領；凡庸者則欠缺學習意願，多用舊方法來解決困頓，「一生學習，一生挑戰，一生謙遜 。」這是青山洋服創辦人青木擴憲奉行不悖的「三一法則」；2019，在你的明日未知開始，準備好要如何學習當學的知識（Know how/Know why）了嗎？

（作者是青創總會資深創業輔導顧問）

創業湯瑪斯勝利
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