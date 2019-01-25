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品牌大觀／品牌營造三原則

2019-01-25 03:22經濟日報 溫子欣

品牌營造不僅存在在商品、店家與企業中，演藝圈、娛樂界也有許多經典的品牌案例，這些獲得巨大成功的歌手或藝人，本身也成為一種品牌、一種象徵，對於觀眾產生強烈的吸引力，一如過往賈伯斯時代的蘋果手機對於果粉那樣。

能夠長時間走紅的巨星往往是因為長期堅持某方面的努力，才會在歌迷或影迷心中形塑堅強的品牌形象。

例如以女性解放與性解放作為核心關懷的瑪丹娜，在歌曲與演唱會表演中不斷重複對於此議題的關注，從而產生鮮明的品牌特色。

因警察故事爆紅的成龍，一直是以無替身、真動作、不怕傷，以及諧趣武打橋段成為宗師級動作巨星，其品牌形象與成龍式電影目前尚難找到真正的接班人。

以瑪丹娜為偶像，每次演唱會都力求自我突破的蔡依林，同樣也品牌特色鮮明。

開創「周式」新樂種，混合R&B、Hip-Hop、古典與文化曲風的周杰倫，更是成為流行音樂新樂種的開創者，不僅是成功的歌手，也是令人敬佩的「流行音樂家」。

這些成功的案例，都告訴我們演藝圈中「國際化」與「長期」成功的品牌營造，其關鍵都在於「創新+個性+堅持」的原則。

演藝圈也有很多短期走紅的歌手，由唱片公司努力幫忙營造某種「品牌」形象，但是這些形象都不是「創新」的，也不是具有「個性」的，只是一個一個的固定模子，希望重複某種「爆紅模式」，比如說把塑造成「少男殺手」或是「少女殺手」、「網路男神」或「網路女神」，結果是這些角色人人可當，只要唱片公司願意吹捧就行，結果其走紅期往往十分短暫，可取代的長江後浪多如過江之鯽。

蔡依林在早期出第二張唱片時，也被唱片公司包裝成「少男殺手」，實際上卻掩蓋了她本身的個性與光芒。當蔡依林積累身價，掌握了主導權之後，做自己才成就了目前如此國際格局的巨大成功。

此外，五月天、周杰倫、費玉清，都是音樂界特色鮮明、不可取代的成功者，他們都不是某某殺手或是某某教主，他們的名字，就代表一種風格。

張菲、胡瓜、吳宗憲、豬哥亮，主持風格人人不同，獨樹一幟，各成一方之霸。

原來，找到自己的個性（天份、優勢），創新出某種風格，堅持到底，就能成為演藝圈成功與受人尊敬的品牌人物。

（作者是國立台中教育大學師資培育暨就業輔導處助理教授，本專欄隔周五刊登）

蔡依林瑪丹娜成龍
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