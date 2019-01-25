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策略行銷／創新、效率、合作 台灣港務航向藍海

2019-01-25 03:26經濟日報 吳秉鍇

高雄港區 本報系資料庫
高雄港區 本報系資料庫
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台灣港務公司董事長吳宗榮上任四個多月，為營運體質把脈後提出創新、效率、合作三大企業經營理念，就深耕核心本業、活化資產價值、開創多元業務等各項營運層面，擘劃七大國際商港發展前景，帶領台灣港群「贏」向新藍海。

整合資源 擘劃商港前景

台灣港務公司董事長吳宗榮 本報系資料庫
台灣港務公司董事長吳宗榮 本報系資料庫
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港務公司交出亮麗成績單，貨櫃業務方面，台灣港群貨櫃量繼續維持成長，預估上看1,530萬TEU，創歷年新高；旅運業務發展上，去年國際旅客人次突破120 萬人次，有效提升整體觀光產業產值。

針對七大國際商港管理，歷年來投入現代化的營運建設，各港口有其不同發展特色及定位。如何進一步拓展事業版圖，是港務公司必須思考的重要課題。

對此，吳宗榮提出創新、效率、合作三大企業經營理念，確立創新的策略後，藉由經營團隊彼此合作，展現良好的執行力與作業效率，持續在港口經營上發揮專業，力求多元經營，驅動企業成長轉型發展。

在深耕本業發展方面，吳宗榮說，港務公司甚為重視合作夥伴-航商業者的營運需求，持續在港埠核心本業進行強化， 增進港埠服務效率，戮力改善現有港口建設與配套措施，積極創造有利航港經營環境。

以高雄港為例，因應船舶大型化趨勢，推動指標重點工程-第七貨櫃中心建設計畫，完成後可容納2.2萬TEU級貨櫃船靠泊，已於去年底完成招商，將全力趕工以交付航商使用。

待長榮海運進駐該貨櫃中心，將啟動碼頭重配置機制，展開高港貨櫃碼頭重新整合與分配，以港口整體貨量最大化、航商營運效率最佳化及碼頭資源分配最適化的三大原則著手進行。

未來並將持續整合資源，統籌規劃七大國際商港建設計畫，並思考如何與航商業者共同努力拓展業務，相信只有航港界雙贏才能讓港口永續經營，創造海運產業繁榮成長的利基。

在活化資產價值方面，吳宗榮指出，港務公司擁有全台重點指標性港口及周邊土地，如何善用碼頭土地也是一大課題，設定「舊有設施轉型利用，閒置資產招商活化，多路並進，多元開發」的策略。

首先，高雄港舊港區將分三階段開發，第一階段為1到10號碼頭約20公頃的蓬萊棧庫群；第二階段則為預定今年下半年完成招商的遊艇碼頭專區及濱灣複合商場開發案等。

至於第三階段是10號碼頭及16到18號碼頭的港灣明珠開發案，規劃為國際企業總部及六星級觀光飯店等用途。

高雄港區與台灣港務公司（圖）。 本報系資料庫、台灣港務公司／提供
高雄港區與台灣港務公司（圖）。 本報系資料庫、台灣港務公司／提供
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多角經營 擴大企業版圖

安平港部分，除完成亞果遊艇碼頭及新加坡悅榕酒店簽約投資外，目前正規劃30公頃土地進行招商，以百貨商場、在地文創產業開發為主。

台中港部分，已成功引進日本三井OUTLET，每日吸引逾2萬人潮，未來將以三井為核心，逐步開發港區為觀光發展區域。

基隆港部分，正辦理「東櫃西遷」貨櫃碼頭區位調整，打造東岸遊憩廊帶，並興建多功能郵輪轉運中心。

而西岸內港區結合基隆輕軌開發利基，準備今年舉辦「西岸會展與旅運智慧大樓」招商，成為基隆新地標。

吳宗榮說，現今世界各大港埠經營集團以多角化營運模式拓展業務，借鏡國際港埠集團，除深耕核心本業發展、活化資產價值外，港務公司並以開創多元業務思維，擴大企業版圖，讓港口呈現多元的嶄新風貌。

例如針對離岸風電產業發展，台北港定位為風機水下基礎組裝基地，而台中港扮演台中、彰化外海的離岸風電運維基地。同時成立風能訓練公司，進行風電相關人力培訓業務的擘劃。

而為布局國際營運版圖，去年10月結合公民營業者合資成立台源國際控股公司，正以越南、馬來西亞、菲律賓、印尼及泰國等國家為優先投資標的，預計今年將完成二至三個海外投資案，擴大航港國家隊合作效益。

吳宗榮強調，港務公司扮演台灣海運發展領頭羊角色，在這變化急遽的海運市場，將持續追求創新，提升港埠營運效能，全力強化港口服務品質，且積極尋求海外投資商機與合作夥伴，開創港埠事業發展新局。

碼頭離岸風電觀光
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