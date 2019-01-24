永達保經承德大樓將改建 身價看漲

2019-01-24 21:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



永達保經耕耘大陸有成，母以子貴下，台灣派駐大陸的幹部收入增加了，母公司也有餘裕來活化資產。永達保經總經理陳慶鴻24日表示，將投資新台幣4億元改建台北市承德大樓，作為永達在台灣的企業總部。

陳慶鴻說，永達保經在台灣有兩個自有不動產，一是一整棟的承德大樓，另一是台開大樓的部分樓層，合計3,800坪，共26個停車位。

承德大樓目前地上七層、地下兩層，將花兩三年時間、4億元進行老樓改建。考量該地有航線限高，將改建成地上12層、地下五層，一樓未來可能出租給銀行或作為永達保經的VIP中心。

永達保經董事長吳文永也說，承德大樓為SARS期間以2.35億元買入，加上4億元改建費用，也才6.35億元，除上建物面積2,400多坪，平均一坪不到30萬元，目前台北市的商辦大樓，怎麼說每坪行情至少七、八十萬元。

至於台開大樓部分樓層，吳文永說，SARS過後隔一年購入，持有成本也很低，一坪20.4萬元買的，潛藏可觀的增值利益。