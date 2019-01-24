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豐邑66.5億元購地 台中市土地交易總價創新高

2019-01-24 20:59經濟日報 記者宋健生╱即時報導

台中七期新市政中心土地交易再創新高價，豐邑機構旗下豐邑建設，今（24）日以每坪266.7萬元、總價66.5億元，購入七期市政路、河南路口2,493坪黃金角地，這塊土地的地主原為親家建設。

值得注意的是，豐邑機構今天才標下國產局位於嶺東商圈春安路的2,514坪土地，得標金額15.2億元，換言之，豐邑今天一口氣投入近82億元、購入逾5,000坪土地，以中部在地建商而言，相當罕見，也顯示豐邑的雄厚實力。

豐邑機構目前旗下除了豐邑建設、佳成建設之外，還有豐邑百貨，以及股票上櫃的豐謙建設等，另在新竹經營喜來登酒店，橫跨營建、飯店、商場及物業管理等。

豐邑表示，集團相當看好台中躋身全台第二大城市的遠景，此次購入七期市政路、河南路口的土地，未來計畫推出結合住宅、辦公與商場的綜合開發案。

據了解，親家建設係於2010年購入上述土地，當時每坪土地價格約200萬元。目前，這塊土地作為「親家雲硯」的接待中心。

國泰金控旗下國泰人壽，去年底才購入台灣大道與文心路口、愛買量販中港店所在的3,260坪，總價76.64億元，換算每坪單價約235萬元，也創下台中市歷年來民間土地交易最高總價。而今天豐邑購入的土地，則是創七期市政中心新高總價。

去年以來，台中市土地頻創高價，興富發8月才以40億元購入烏日高鐵站商業區土地，接著國泰人壽再出手以76億餘元獵地，今年才剛開始，豐邑就大手筆購地，顯示建商對台中房市前景信心十足。

至於國產局今天標售國有土地，競爭也是相當激烈，共有6筆土地標脫，得標業者包括豐邑、龍寶、櫻花、佑慶及萬來等建設公司。

其中，豐邑標下的嶺東商圈2,514坪土地，目前尚無推案規劃，豐邑說，集團在附近另有一筆面積相近土地，預計329檔期推出總銷50億元「精科城」，此案規劃600戶，35至40坪小坪數規劃，每坪單價約27萬元，鎖定首購客層。

龍寶則是標下水湳經貿園區經貿東路、近敦化路1,897坪土地，每坪單價49.1萬元，得標總價9.32億元，董事長張麗莉相當看好水湳經貿園區發展前景，龍寶也是首次進軍此區購地。

豐邑建設今天以每坪266.7萬元、總價66.5億元，購入七期市政路、河南路口2,...
豐邑建設今天以每坪266.7萬元、總價66.5億元，購入七期市政路、河南路口2,493坪黃金角地，創台中七期市政中心土地交易新高價。記者宋健生／攝影
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國泰人壽建商
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