郭榮宗接掌桃勤 「桃園幫」全面掌控交通部泛官股事業

2019-01-24 20:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



交通部轉投資的桃園航勤公司更換法人董事，改派民進黨前立委郭榮宗接替原派任的林信得，今天下午桃勤公司召開臨時董事會，通過推舉郭榮宗接掌董事長一職，至此，交通部旗下三大泛官股事業－桃機公司、華航、桃勤公司，全部由「桃園幫」人馬掌控。

桃勤公司是由交通部（持股45%）與交通部掌管的航發會掌控的華航（持股49%）、美商優比速航空公司（6%）共同投資組成，全年無休的提供往返桃園國際機場的航機，所需之全方位地勤服務，為國內最具規模的專業地勤服務公司，實收資本額7億元。

桃勤目前為桃園機場最大的地勤公司，2017年提供服務航機總計有7萬8,376 架次，服務旅客約 2,642.5 萬人次，貨運近178萬噸。依據評鑑，桃勤公司位居台灣五百大服務業之內，在地勤業中，則續居市場領導者地位。

據指出，桃勤公司前任董事長林信得，是在賀陳旦擔任交通部長時，從交通部運輸研究所所長退休後轉任，昨天無預警遭到交通部撤換法人董事，連帶失去董座職位。據了解，此一人事案是交通部提報行政院，經行政院同意後指示桃勤召開臨時董事會的，可見內閣改組後，已開始安排民進黨人士進入各泛官股事業。

目前交通部在桃園市的三大泛公股事業中，華航董事長何煖軒是前桃捷公司董事長，交通部所屬的百分之百國營事業桃園機場公司董事長王明德，為前桃園市副市長，而郭榮宗長期擔任桃園縣議員、立法委員，這次被派任接掌桃勤董座職位，使得交通部旗下三大泛官股事業－桃機公司、華航、桃勤公司，全部由「桃園幫」人馬掌控。