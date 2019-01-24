生意、投資真的來高雄了 韓國瑜捎來兩喜訊

2019-01-24 20:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 丁威 ╱即時報導



韓國瑜今晚到大高雄不動產公會理監事會議時透露，中華民國大型重型機車車友協會要舉辦活動，重機1,500輛本來要選擇去花蓮，結果理監事開會全部要轉到高雄玩兩天一夜，一人一天花費5,000元，兩天一夜就帶進1,500萬元生意。

他同時透露，一家收購廢輪胎的業者，要收購全台廢輪胎再生，設一條生產線15億元，本來要放台南，現在要轉來高雄設廠，也就是投資在高雄。