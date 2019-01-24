生意、投資真的來高雄了 韓國瑜捎來兩喜訊

相關新聞
台化副董洪福源：兩岸關係是影響2019年銷售重要因素2019-01-24 19:45
在日本被捕，雷諾汽車前執行長戈恩辭職2019-01-24 16:38
統一搶美麗商機 康是美彩妝師駐店服務2019-01-24 14:43
台塑董事長林健男：今年擴大海外布局2019-01-24 14:43
田中央創農地空拍平台 銷售翻1倍2019-01-24 14:06
換冷氣、冰箱照過來！ 節能家電補助最高三千元2019-01-24 13:22
義大國賠案 韓國瑜：企業、人民、政府三贏非常重要2019-01-24 11:28
義大求償258.77億 創國賠法施行以來最高請求金額2019-01-24 11:07
義联林義守：義大開發案被卡 高雄市府比我損失大2019-01-24 11:06
意外！北市這條路交易量最大 最貴也不在仁愛路2019-01-24 10:37
建商漲價信心又回來了！北北基桃竹去年Q4新屋價全上揚2019-01-24 10:21
北台去年Q4預售房價拉尾盤 這一點看出「虛虛的」2019-01-24 10:11
電動車正夯 投信：相關產業中長期看好2019-01-24 09:36
中油 建智慧綠能加油站2019-01-24 00:52
應變美中談判 中鋼Q2盤價延至3月開2019-01-24 00:33
創業之星選秀 五領域聚光2019-01-24 00:24
房市春節檔 百案大搶市2019-01-24 00:18
建商送90萬裝潢 招手看屋客2019-01-24 00:17
熱門文章
嚴凱泰女兒的信：有天我會拿到駕照，開你的車去看你2019-01-25 20:23
勞保破產年限提早1年 2026年恐入不敷出2019-01-25 16:08
金店面租況慘！新北一級商圈最貴店租全腰斬2019-01-25 09:26
《一路上有您》追思音樂會 懷念嚴凱泰2019-01-25 18:04
嚴凱泰追思音樂會 嚴陳莉蓮在高階主管陪同下進入會場2019-01-25 14:12
嚴凱泰音樂會最後 嚴陳莉蓮帶領決策委員一同上台致意2019-01-25 20:03
你我最深的恐懼 勞保提前破產恐成核彈級危機2019-01-25 19:03
嚴凱泰追思會以好友身分上台 朱立倫：一生最好的朋友2019-01-25 17:18
最受歡迎的MIT產品 從手機變成硬碟2019-01-25 05:54
嚴凱泰追思會政商名流雲集 馬吳朱侯都到場2019-01-25 14:42
追憶嚴凱泰 裕隆今日舉辦《一路上有您》音樂會2019-01-25 09:52
嚴凱泰追思音樂會 好友齊聚緬懷2019-01-25 12:05
Google去台南買綠電 王惠美：我沒有不支持綠能2019-01-25 12:47
鴻海啟動AI人才招募計劃 工程碩士起薪45K2019-01-25 12:25
產業界看風電費率：2.5元都能做了 更何況5.1元2019-01-25 21:36
台灣經濟自由度優於日韓 擠進全球前十名2019-01-25 10:09
KPMG尾牙席開215桌 歷年最多2019-01-25 22:05
CIP參訪世紀鋼挺風電 法人：沃旭如撤出將更有利世紀鋼2019-01-25 11:46
晉華要求移出美國出口管制清單 否認危害美國家安全2019-01-25 17:03
失能照護、美元 2018最夯保單2019-01-25 13:49
今年商用不動產 B辦看漲、大型商場搶著蓋2019-01-25 09:54
世紀鋼衝刺離岸風電 有信心不受新費率影響2019-01-25 15:25
虛報扶養漏稅 將連補帶罰2019-01-25 03:05
緯創尾牙 3焦點吸睛2019-01-25 13:46
新北市節能設備補助 項目一覽看這裡2019-01-25 14:05
緯創尾牙有「乖乖」 英雄聯盟現身2019-01-25 18:48
勞保恐提前1年破產 許銘春提2大保證2019-01-25 17:02
裕隆集團 今辦音樂會追思嚴凱泰2019-01-25 13:46
高雄幣來了 歐洲地方貨幣概念可借鏡2019-01-25 18:40
創業心法／終身學習為成功奠基2019-01-25 03:23
純網銀開辦外匯 免實習2019-01-25 02:58
名家觀點／壽險降匯率風險 人助也要自助2019-01-25 02:31
經濟解析／離岸風電「以量換價」解僵局 各方皆受惠2019-01-25 21:46
元大人壽轉盈 五年首見2019-01-25 02:58
上海台商26日組團前進高雄看房 報名三天額滿2019-01-25 16:40
水湳智慧城買氣熱 創健「Moon Park」20日賣三成2019-01-25 09:15
行動交易機LINE Pay mini亮相 每筆消費3％點數回饋2019-01-25 11:40
沃旭退場後誰接手 CIP、達德、上緯都有機會2019-01-25 21:36
風電躉購費率下週出爐 經長：公開接受檢驗2019-01-25 17:00
勞檢抓大放小 勞團：小企業當場違法不罰嗎？2019-01-25 12:13
留言