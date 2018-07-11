不划算？透天厝66萬低價售出 鄰居：便宜我早買了

2018-07-11 16:04 聯合新聞網 綜合報導



近期引發討論的屏東超平價透天厝，日前順利以66萬成交。隔壁同房型的鄰居表示當初買170萬，有人覺得超便宜，但也有人指屋況相當差，買了之後還要花大錢整修，不是太划算。

單單此次活動總價最便宜的屏東潮州66萬透天厝，曾出現40分鐘就有60組看屋人潮，顯然平價宅還是民眾購屋的主流。擷自金聯平價宅官網 分享 facebook

國內資產管理產業龍頭台灣金聯資產管理公司，推出「超值平價宅」專案，今年出售率創新高達88.6%，其中活動最低總價只需66萬元的屏東潮州中華路透天厝，吸引40人登記申購，也順利成交。

台灣金聯董事長鄭明華指出，此次活動總價最便宜的屏東潮州66萬透天厝，曾出現40分鐘就有60組看屋人潮，顯然平價宅還是民眾購屋的主流。

據民視新聞報導，這棟66萬的透天厝屋齡24年，地坪26坪，總建坪58.3坪，隔壁住戶說當初買170萬元，顯示不到30年的房子價錢跌超過一半。有人覺得買到賺到，但也有鄰居覺得還好，「便宜我早就買了」。記者進到屋內發現，這棟房子窗戶周邊的油漆剝落、鋼筋磚牆外露，地板遍布黴菌紋路，還有壁癌，整體屋況不是太好。

得標屋主是一名台南的小姐，她表示未來會把整棟打掉重蓋自住，房仲指出自己住還好，但如果要轉做投資，獲利空間很小。房仲還透露這間房離潮州市區5公里，無論風水還是生活機能都不合格，但得標者開心，一切都無所謂。