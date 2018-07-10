颱風假北北基不同調 銀行主管：人員調度成困擾

2018-07-10 23:42 中央社 台北10日電



「北北基生活圈」在放颱風假上不同調，銀行主管表示，財金公司位於台北市，11日正常營業，因此銀行間跨行交易、結清算業務不受影響，但許多台北市分行員工住在新北市，人員調度恐成困擾。

颱風瑪莉亞襲台，北北基原定晚間8點發布明天是否續放颱風假，但新北市率先在晚間9時宣布明天停止上班上課。而台北市、基隆市晚間10時則宣布，因風力未達停班課標準，明天正常上班上課。

台北市、新北市與基隆市在2012年6月，基於大台北共同生活圈，如遇颱風侵襲並達停班課標準，將同步停班停課，原則停課一定停班，豪雨假則各自決定。這次是「北北基生活圈」建立以來，首度出現颱風假不同調的情況。

對此，台灣銀行主管表示，負責處理銀行間跨行交易、結清算業務的財金資訊公司位於台北市，明天正常營運，因此明天全國銀行匯款交易及結清算業務皆能正常進行，不受部分地區放颱風假影響。

不過，銀行主管也說，這也是首次遭逢北北基放颱風假不同步的情況。依規定，員工住所與服務處所若其中一地的行政機關發布停班課，則員工就可以不用來上班。不少台北市分行的員工，其實都住在新北市，明天可能會許多員工休颱風假，屆時在人員調度上恐造成困擾。