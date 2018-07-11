貿協、伊拉克 簽合作備忘錄

2018-07-11 02:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 /台北報導



外貿協會秘書長葉明水（左）與伊拉克國家展覽及商業服務公司董事長 Hashim Mohammed Hatem Al-Sudani簽署合作備忘錄。 貿協/提供 分享 facebook 外貿協會秘書長葉明水昨（10）日與伊拉克國家展覽及商業服務公司董事長Hashim Mohammed Hatem Al-Sudani簽署合作備忘錄，推動台灣和伊拉克的經貿合作與交流。

葉明水表示，今年是貿協的「中東年」，將結合中東經貿協會與對中東市場有興趣的台灣廠商，並規劃一系列拓銷活動深入中東市場，包括沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、以色列、埃及等，伊拉克也是重要的目標。

Al-Sudani說，伊拉克有豐富的原油，政經穩定，經濟持續成長，此次前來邀請貿協參與2018年巴格達國際商展，歡迎台灣業者前往投資與貿易。

貿協昨天並舉辦「2018中東非洲市場說明會」，Al-Sudani介紹伊拉克經貿情勢及商機，貿協並分析中東與非洲市場的商機與拓銷要領，淨水器公司益銳總經理林棟坡以「如何善用Google經營品牌並使產品在Google排名第一」為題，介紹如何進行網際網路廣告、搜尋及雲端運算等服務，做為銷售利器。

貿協指出，伊拉克歷戰亂，百廢待舉，近年來致力重建大型公共建設，包括資通訊、電力、交通運輸、建築、機械等商機可期。

此外科威特今年2月曾辦理伊拉克重建國際會議，有76個國家和國際組織、107個非政府組織及1,000多企業家與會，重建經費高達882億美元，伊拉克商機潛力可期。