工研菁英獎 帶動產業升級

2018-07-11 02:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ／新竹報導



工研院昨天舉辦工研菁英獎記者會，工研院院長劉文雄(左五)對外介紹獲獎的五項金獎技術。 記者李珣瑛／攝影 分享 facebook

工研院日前舉辦「工研菁英獎」頒獎活動，昨（10）舉行記者會，讓外界一窺獲得金牌獎的五項獨特技術。工研院指出，得獎技術均緊扣「產業創新．新藍海」的主軸，擔負起協助產業升級轉型的重任。

工研院院長劉文雄表示，今年嚴選的「產業化貢獻獎」及「傑出研究獎」五大金牌獎技術，呼應三大發展主軸：「聚焦市場導向」、「扮演產學研的橋樑，接軌國際」、「推動產業轉型」，可協助半導體、電動車、綠能、智慧機械等產業解決遭遇到的問題。

經濟日報提供 分享 facebook 劉文雄強調，工研院扮演帶動產業科技創新研發，與推動產業轉型的角色，發揮跨領域創新優勢，並配合政府推動產業創新政策，幫助產業突破、加值，再創嶄新藍海市場。

為解決染整業廢水處理問題，工研院花四年時間研發、建置 「超臨界流體染色染助劑與機能化同步技術」。材化所研究室主任董泯言指出，全球目前應用在超臨界染色的染料僅23種，工研院研發出多種足以匹美全球超臨界流體染色機能性材料，使染色兼具機能化同步技術，整體製程以流體狀態的二氧化碳做為染色媒介，皆無須用水，不會產生廢水、二氧化碳可循環再利用。

另一金牌技術是「諧波傳動裝置創新技術」，機械所組長強忠萍指出，傳統購置金額占機器手臂成本逾三分之一，交貨期長達一年。「諧波傳動裝置技術」有低傳動誤差與高運轉壽命的特性，運轉1萬小時後，傳動精度仍能優於業界的7,000小時，已導入國內半導體傳輸手臂、六軸機器手臂維修廠。