上班卒仔照子放亮／由衷感謝

2018-07-11 04:41 經濟日報 周怡秀



前段時間幫了朋友一個忙，這件事雖小但對對方而言頗具意義，事情告一段落後，朋友來電簡略的表達感謝後，附帶提起他曾在大半年前幫過我的一個忙。我當然沒忘，也趕緊再次表達我的感謝，電話結束後我感覺哪裡怪怪的，他好像不是來道謝的，反而是來討謝，這種感覺真的很妙。

【心得分享】

與人互動其實沒這麼複雜，最好一碼歸一碼，該感謝就感謝，不需要把自己N年前做的功德也拿來湊一腳，帶給別人的感覺並非心甘情願，更無法感受到你真誠，反而對你的為人打了折扣。

（作者服務於外商公司，本專欄每周三刊登）