長照點線面／在地養老 智慧科技幫大忙

2018-07-11 04:41 經濟日報 劉庭軒



居家服務單位派遣服務人力到長輩家服務，雖然長輩最熟悉的環境就是居家，但是對於到場服務的居服員卻是一個陌生的場域，我們都知道在地養老是最理想的狀態，除非萬不得已，家屬也希望讓長輩能居家養老，但是智慧科技如何協助居家服務單位，就成為非常重要的課題。

照護產業是一個非常複雜與專業的行業，牽扯到非常多的考量層面，這也是這個產業一直很難與智慧科技產品完整整合的原因。

不是真正從事過照護產業的公司，所做出來的智慧照護產品系統，產品往往會隔靴搔癢，無法精準解決情境問題的情況，

延續上一期所談到的四大問題：

一、長輩的喜好、作息（用藥、接送）等照護資訊缺乏延續。

二、家庭照顧者支持與服務體系仍待強化（在哪裡找得到、誰可以提供、在家怎麼照顧）。

三、照顧者分身乏術無法照看時，長輩出事怎麼辦？

四、70%的日照服務用戶是失智症長輩，生活照顧上更需要照護資訊串接整合。

智慧科技的最重要核心就在於穩定的蒐集長輩的喜好與作息，協助提供智慧居家服務、健康生理量測、緊急救援通報，讓家屬能夠安心與放心，同時讓受照顧的長輩也能感受到應有的尊重與友善對待。

更重要的是把所有數據去除個資後進行透明化，成為一個可以被管理的共享資訊，如此才有可能依照不同長輩的生理、心理、經濟狀況調整細部內容。

因應日後持續進步的智慧科技創新服務，最基礎的建設反而是最扎實的應用，建立「無障礙環境」帶來生活上的便利安全，「物聯網環境」提供持續性生理關懷與保證，「數據環境」建立人力與服務穩定提供的依據，把這三大環境提供給居家服務單位，讓居家服務單位足以管理所有服務人員，並且藉由智慧化管理系統，提供長輩滿意的服務，把最根本的基礎打穩之後，才能在未來的多元應用發展中隨時配合調整。

（作者是台灣受恩股份有限公司董事長，本專欄每周三刊登）