富人想法轉變 北市億元宅待售量大減25%

2018-07-10 09:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



台北市豪宅近來有轉熱趨勢，市場多認為賣方會趁買氣轉好，趕快賣屋，以求解套。但業者統計，目前北市網上待售億元豪宅僅747戶，比去年同期大減245戶，減幅近25%。

屋比房屋趨勢研究中心總監陳傑鳴分析，這一波房市反轉，豪宅房價跌勢很重，現在雖有買氣，但買方殺很大，價格大多砍到見骨，很多有意賣房的富人寧可多等一陣子，甚至撤回待售房子等行情轉好再賣，待售量因此不增反減。

北市豪宅受央行限貸令，房屋稅大幅調高影響，2015年後交易急凍，價格一路下跌，不少屋主、投資人因寬限期到期、地價稅、房屋稅等持有稅增加所帶來的資金壓力，以及擔心愈晚賣跌愈多，紛紛出售，豪宅賣壓快速升高。

以去年6月來說，光是中山區就有276戶億元以上豪宅上網求售，大安區也有246戶待售，總計北市待售億元宅多達992戶，將近千戶規模。

陳傑鳴表示，北市豪宅市場一直到去年底、今年初，由於整體房市交易回穩，加上台北市政府調降豪宅稅，並將房屋標準單價分成六年調漲，買氣才明顯回升。市場多認為，豪宅交易停滯已久，隨買氣交易回升，有資金壓力的屋主、投資客應會積極出清手上存貨，加上市場去化速度仍慢，預料賣壓會持續升高。

但根據屋比統計，目前北市總價億元以上豪宅待售量共747戶，較去年同期減少245戶，約25%。各行政區中，中山區從276戶降至199件戶，減少77戶最多，信義區、中正區也各減少47件、31件，減幅均為32%，

陳傑鳴表示，實價資料，去年北市億級豪宅去年僅成交了153件，創三年新低，去化相當有限，今年以來買氣雖有復甦，但仍屬微弱，實際交易件數增加不多，待售量卻大減，主要和豪宅價格仍在低點甚至持續走跌有關。

以信義區來說，今年雖然台北信義、文心信義等豪宅成交不斷，但億元宅平均開價一坪138萬元，仍較去年同期147萬，下修約6%，中正區億元宅開價也較去年同期下滑2%，全市億元宅平均開價124萬元，較去年同期下滑約4%。