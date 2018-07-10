差旅雲 SAP結盟台灣大車隊

2018-07-10 02:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ／台北報導



SAP Concur差旅費用雲攜台灣大車隊，解決企業差旅管理麻煩。 SAP／提供 分享 facebook 商用軟體大廠SAP（思愛普）旗下SAP Concur（差旅費用雲）與國內計程車隊第一品牌台灣大車隊合作，提供從叫車、派遣接送、車資報帳、費用核銷到差旅管理的一貫化服務，根據台灣大車隊分享統計，導入採用SAP Concur的台灣大車隊企業客戶，平均省下15%至20%的計程車差旅費用，每月更可減少80%以上的人工管控成本。

SAP Concur差旅費用雲為一套企業員工差旅費用的雲端管理解決方案，透過與合作夥伴的系統對接，幫助企業客戶更方便管理員工的差旅費用。

目前SAP Concur差旅雲客戶遍及150個國家，全球財星500大企業中，有70%的企業導入。在差旅生態系的合作夥伴方面，包含亞航、赫茲租車、美國航空、星巴克等全球知名品牌。

SAP Concur差旅雲去年中與台灣大車隊簽署策略聯盟合約，台灣大車隊成為國內首家進入SAP Concur差旅生態體系的服務業者，短短一年帶來明顯效益。台灣大車隊總經理李瓊淑分析，接受乘車E化服務的企業客戶，平均省下15%至20%的計程車差旅費用，每月更可減少80%以上的人工管控成本。

SAP全球副總裁、台灣總經理謝良承表示，經過觀察調查，企業所有差旅費用中，計程車資是最難管理的項目之一，常會碰到單據遺失、報帳金額不準確、員工不清楚公司規範政策，造成違規支出等問題，SAP Concur差旅雲在台灣的第一步就找上台灣大車隊合作。

雙方透過系統對接，讓合作的企業客戶，員工出差時只要叫台灣大車隊的計程車，搭車後自動會產生電子單據，清楚說明搭車時間、地點、車資等資訊，並連結到合作企業後端的財務系統，進行差旅費的核銷，全程E化無紙化。

謝良承強調，一張收據只是其中片段，以前很多資訊無法連貫，SAP Concur差旅雲把差旅費管理的所有流程串在一起，不僅差旅費用核銷更透明、方便，出差員工也可省掉蒐集單據、費用報銷的麻煩，財務人員不用耗費大部分工作時間在整理單據、紙本報銷、手寫或手動輸入、人工審核等作業上。

更重要的是，透過SAP Concur的智慧分析技術，企業可以針對差旅費用的支出與報銷進行資料分析，落實成本預算或行為管控的目標，提升支出透明度。