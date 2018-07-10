長榮航馬拉松 體驗台北之美

2018-07-10 02:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ／台北報導



長榮航空總經理孫嘉明(左四)、發言人柯金成(左二)、副總李士亮(右二)，與觀光局副局長陳淑慧(左三)、台北市政府觀光傳播局主秘蕭君杰(右三)等人宣布，長榮航空城市觀光馬拉松起跑。 記者韓化宇／攝影 分享 facebook 長榮航空支持體育賽事不遺餘力，更是許多國內頂尖運動選手旅外征戰不可或缺的推手。今年長榮航空首度跨界舉辦「2018長榮航空城市觀光馬拉松」，將透過馬拉松盛會，齊聚國內外喜愛路跑的跑者，一同感受台北城市之美。

這場盛會將於今（10）日開放報名，10月28日在總統府前廣場盛大起跑。2018長榮航空城市觀光馬拉松名額共分半程馬拉松組8,000名、10公里組8,000名、3公里組4,000名，今天下午2時起開放報名至8月29日下午5時截止。

此次半程馬拉松已通過AIMS（國際馬拉松暨長跑協會） 及IAAF（國際田徑總會）賽道認證，將成為台灣專業馬拉松賽事指標，活動報名網頁為 2018run.evaitf.com 。

這場賽事在交通部觀光局及台北市政府大力協助下，賽道精心規劃的途經包括中正紀念堂、台北市立美術館、林安泰古厝及大佳河濱公園等台北市知名景點，讓國內外跑者以雙腳感受城市之美。

長榮航空也祭出各式優惠，報名馬拉松的跑者有機會抽中歐、美、澳及亞洲航線不限航點的機票大獎，並享有專屬機票優惠，憑號碼布的優惠碼截角於ITF線上旅展期間購買機票，即可享有最高500元折扣。

長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空長期贊助國內頂尖選手在世界體壇發光發亮，也支持在台灣舉辦國際體育賽事，此次舉辦馬拉松，除嘉惠跑者、鼓勵民眾走出戶外運動，也善盡企業社會責任，將由報名費中提撥100萬元給兒童福利聯盟文教基金會做為公益使用，回饋社會。

孫嘉明指出，希望每年都能舉辦，初期以台北市為主，最終目標是辦到全馬。並藉由路跑這個大家喜愛的運動，聚集來自全球的好手，一同欣賞台北的美。

中華民國路跑協會秘書長陳華恒表示，台灣每年舉辦的馬拉松賽事有上百場，不過，真正通過國際馬拉松暨長跑協會，以及國際田徑總會專業認證的賽事卻是屈指可數。長榮航空規劃舉辦的城市觀光馬拉松獲得國際標準賽道認證，參賽跑者的成績可獲得國際賽會認定，此次也是台灣航空業者首度舉辦具有國際認證的萬人馬拉松賽事，別具意義。

國內女子半馬紀錄保持人謝千鶴、世大運國手周庭印、游雅君與NRC （Nike+ Run Club）總教練吳文騫等人，昨天穿上長榮航空與運動品牌Nike聯手打造的經典賽衣，宣布參加10月28日的馬拉松賽事，期待在全新賽道締造佳績，並邀請同好一起來挑戰。