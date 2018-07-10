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工研院：打造亞太風電聚落

2018-07-10 02:01經濟日報 記者李珣瑛／新竹報導

工研院綠能與環境研究所副所長王人謙昨（9）日表示，台灣是一個缺乏能源的國家，然而確是擁有全球最多絕佳風場者，也是最有優勢發展離岸風電的場域。

經濟日報提供
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他強調，若能在扶植國產化離岸風電產業鏈的前題下，建置5.5GW（10億瓦）發電規模，估計可帶動逾9,000億元的投資額、創造2萬個就業機會，形成亞太風電聚落，並為未來進軍亞太市場奠定良好基礎。

王人謙指出，台灣發展離岸風力發電有一定的優勢，是著眼於全球適合風力發電的前十大離岸風場，台灣就占了八成。再加上台灣海峽的風力就如同無盡寶藏，每年光是靠著東北季風與西南風帶來豐沛的風力能量，一年8,760個小時發電時數中，光是風力發電就可上看時數3,600個至4,000個小時。

王人謙進一步分析，台灣發展離岸風力發電的三大意義，分別是：自主性、經濟，與環保領域。在自主性方面，台灣發展離岸風電最大的意義，在於易於建構自主產業與本土風力發電產業鏈。倘若以自主率達五成來估算，相關的本土供應鏈，從發電結構、機電整合、發電機、電控等來估算，產值就上看4,000億元。

他說，其中光是風機、水下基礎、海纜製造、海事工程等四大類產值，在2025年時就可累積高達1,218億元，對於挹注國內製造業發展無疑是一劑強心針。

在經濟效益方面，以期初設置成本1.75億元/MW計算，5.5GW離岸風電設置量就可創造9,625億元投資額，並新增約2萬名以上的就業機會；進一步發展成熟後，還可發展成為亞太風電聚落、進軍亞太市場與以綠色形象打入國際市場。

在環保方面，離岸風力發電設置在海洋上，以無汙染的方式，每年提供198億度潔淨能源，年減碳量可達1,047萬噸，相當於2萬6,926座大安森林公園年減碳量，潔淨能源的威力相當驚人。

離岸風電風力發電

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