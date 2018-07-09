超商雙雄消暑商機 6月營收年增約1成

2018-07-09 22:21 中央社 台北9日電



統一超商。 圖／聯合報系資料照 分享 facebook

6月氣溫飆高，消暑商機持續暢旺，超商雙雄統一超商、全家便利商店6月業績雖自5月歷史高點下滑，仍維持年增1成左右的高檔水平。

統一超商6月合併營業額新台幣204.66億元，較去年同期增加10.87%，累計合併營收為1201.77億元，較去年同期成長11.09%。

轉投資事業部分，康是美整體業績成長近5%，海外事業的菲律賓7-ELEVEN較去年同期增加299店，目前店數達2386店，整體業績成長約10%。

7-ELEVEN本業部分表現亮眼，受惠高溫商機，鮮食部分輕食業績成長16%，CITY CAFE冰飲銷量較去年同期成長超過10%，整體類別業績成長近15%，飲料業績成長近5%。

全家6月合併營收61.8億元，年增12.75%，1至6月營收344.84億元，年增10.57%。

持續受高溫炎熱影響，成為帶動全家6月整體營收的關鍵。鮮食較去年同期成長約1成，季節限定「金色三麥啤酒」口味霜淇淋，促成單月霜淇淋成長一舉衝破5成，一般冰品也成長一成。

因酷暑效應，消費者飲食取向轉而偏好輕食，明顯反映在沙拉、清爽型飯糰、三明治等產品線上，有效帶動了鮮食整體業績。冷藏甜點、麵包和土司成長皆超過1成。

展望7月營運，7-ELEVEN表示，將提前掌握重大節令需求，像是中元節、中秋節，強化商品結構及預購服務，並因應暑假出遊商機，推出多樣化生活提案與新品，預估將帶動另一波消費需求。

全家看好，7月進入便利商店通路旺季，暑假出遊及熱浪推升整體需求，加乘結合支付工具的大規模促銷活動，以及話題性冰飲杯裝飲料、啤酒、涼感型鮮食陸續推出，預計將可維持業績動能。