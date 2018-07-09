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行銷台北刺激觀光 長榮航首辦城市觀光馬拉松

2018-07-09 17:43經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

長榮航空首度跨界舉辦「2018長榮航空城市觀光馬拉松」，將透過馬拉松盛會齊聚國內外喜愛路跑的跑者，一同感受台北城市之美。這次賽事將於7月10日開放報名，10月28日總統府前廣場盛大起跑，今（9）日下午長榮航空特別舉行記者會，為馬拉松賽事進行宣傳與熱身。

2018長榮航空城市觀光馬拉松名額，共分為半程馬拉松組8,000名、10公里組8,000名、3公里組4,000名，明(10)日下午二時起開放報名至8月29日下午五時截止。這次半程馬拉松已通過AIMS(國際馬拉松暨長跑協會) 及IAAF(國際田徑總會) 賽道認證，將成為台灣專業馬拉松賽事指標，活動報名網頁為2018run.evaitf.com。

長榮航空表示，這次賽事在觀光局及台北市政府大力協助下，賽道特別精心規劃途經中正紀念堂、臺北市立美術館、林安泰古厝及大佳河濱公園等台北市知名景點，讓國內外跑者以雙腳感受城市之美。長榮航空也祭出各式優惠，報名馬拉松的跑者將有機會抽中歐、美、澳及亞洲航線不限航點的機票大獎，並享有專屬機票優惠，憑號碼布的優惠碼截角於ITF線上旅展期間購買機票，即可享有最高500元折扣。

長榮航空總經理孫嘉明說，長榮航空長期贊助國內頂尖選手在世界體壇發光發亮，也支持在台灣舉辦的國際體育賽事，此次舉辦馬拉松除了嘉惠跑者、鼓勵民眾走出戶外運動，同時也善盡企業社會責任，將由報名費當中提撥新台幣100萬給兒童福利聯盟文教基金會作為公益使用，以回饋社會。

中華民國路跑協會陳華恒秘書長於介紹賽道時指出，台灣每年舉辦的馬拉松賽事上百場，不過真正通過AIMS(國際馬拉松暨長跑協會)與IAAF(國際田徑總會)專業認證的賽事卻是屈指可數。長榮航空城市觀光馬拉松獲國際標準賽道認證，跑者的成績可獲得國際賽會認定，此次也是台灣航空業者首度舉辦具有國際認證的萬人馬拉松賽事，別具意義。

國內女子半馬紀錄保持人謝千鶴、世大運國手周庭印、游雅君與NRC (Nike+ Run Club)總教練吳文騫，今天下午特別穿上這次長榮航空與知名運動品牌Nike聯手打造的經典賽衣，在出席記者會時宣布參加10月28日的馬拉松賽事，期待在全新賽道締造佳績，並邀請同好一起來挑戰。

長榮航空首度跨界舉辦「2018長榮航空城市觀光馬拉松」，將透過馬拉松盛會齊聚國內...
長榮航空首度跨界舉辦「2018長榮航空城市觀光馬拉松」，將透過馬拉松盛會齊聚國內外喜愛路跑的跑者，一同感受台北城市之美。　記者楊文琪／攝影
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長榮航空馬拉松觀光

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