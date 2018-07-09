迎接生技月行情 類股族群再啟航

2018-07-09 16:14 中央社 台北9日電



美國那斯達克生技類股指數NBI大漲3.72%，創1月30日來收盤新高，加上生技月將在18日登場，台股生技族群重捨活力，今天由保瑞、寶齡富錦、科妍漲停領軍，帶動生技股再度啟航。

不畏美中貿易大戰，觀察最能代表生技業表現的美國那斯達克生技類股指數(NASDAQ BiotechnologyIndex，簡稱NBI)，從4月底的3254.85點來到7月6日的3656.5點，2個多月以來漲幅逾12%，7月6日NBI更跳空大漲3.72%、收3656.50點，創1月30日以來收盤新高。

其中，美國生技製藥公司Biogen Inc.與日本製藥商衛材株式會社(Eisai Co.)宣布，攜手開發的阿茲海默藥物在中期試驗階段展現不錯的臨床結果，消息傳來激勵Biogen暴衝19.63%、收357.48美元，創10多年來最大單日漲幅。

美國生技類股指數亮眼，加上生技展即將登場，台灣生技類股也開始蘊釀生技月行情。

觀察今天盤面表現，高價生技個股精華、大江股價休息，資金轉向先前表現活潑的保瑞、寶齡富錦、科妍等個股點火，3檔人氣指標股分別攻抵115.5元、86.5元及69.3元漲停價，帶動生技股人氣。

上櫃生技指數今天成交比重為11.95%，漲幅為1.53%，僅次於觀光類股。上市生技股指數漲幅1.8%，表現同樣不俗。

台灣兩大新藥廠浩鼎及智擎陸續於上週末傳出喜訊，浩鼎抗癌新藥OBI-3424獲FDA孤兒藥資格，智擎胰腺癌新藥於歐盟第三國上市，獲300萬美元里程碑授權金，合約新台幣9000萬元，可挹注智擎每股盈餘(EPS)約0.61元。

浩鼎及智擎今天表現相對強勢，浩鼎尾盤收在157.5元，上漲8.5元，漲幅5.7%；智擎以132元作收，上漲4元，漲幅3.13%。

另外一檔大型股晟德重要孫公司蘇州東曜藥業完成新一波募資，成功引進策略投資夥伴，除使股東結構更加多元外，依IFRS規定，也將認列處分投資利益約14.91億元，影響EPS約為4.65元。今天股價漲幅高達6.45%，以72.6元作收重新站上所有均線之上。

晟德表示，新一輪資金將有助於東曜持續專注於高端抗腫瘤藥物的開發，並打造抗腫瘤藥物研發技術平台，其中包括生物藥技術、溶瘤病毒技術及特殊劑型藥物等技術。