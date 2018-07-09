Uber在4都推寶寶優步服務

2018-07-09 14:37 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 馬瑞璿 ／台北報導



Uber今天推出寶寶優步服務。 Uber／提供 分享 facebook

UUber今天宣布與租賃車業者及知名日系嬰幼兒生活用品品牌Combi，三方聯手在9日宣布於台北、新竹、台中、高雄啟動乘車新選項「寶寶優步」，讓孩子一路安全、大人放心。

為親子打造的嶄新乘車選擇「寶寶優步」延續Uber追求便利、安全、可靠又優質的特點，「寶寶優步」無須在出門一天以前提前預約，只要進入Uber App輸入目的地就能輕鬆一鍵叫車，無論短暫外出或出門遠遊，都是親子安心同遊的絕佳代步方式。

Uber指出，初期將有100台左右的車子供民眾選擇搭乘「寶寶優步」，為了寶寶安全，多等幾分鐘可以換來行程中更高的安心，同樣採用「即時報價」，了解價格之後確認預約叫車，未來也將視市場需求逐步擴大「寶寶優步」數量。

此外，「寶寶優步」搭載日系知名品牌Combi的旗艦型嬰兒汽車座椅 ，不僅適合25公斤以下、0到7歲的嬰幼童，更通過國內外多項品質與安全檢驗認證，以舒適設計保障孩子行的安全。

對於全新的「寶寶優步」叫車選項，Uber資深營運總監吳罡表示，Uber 一直以來跟民眾一樣非常注重行的安全，因此除了與租賃車業者合作推出菁英、尊榮、關懷、樂聚優步外，相信這次攜手合作租賃業者再與深耕嬰幼兒用品60多年的專業領導品牌Combi合作，推出全新乘車選項「寶寶優步」，讓孩子的行車安全再升級。

台灣康貝總經理楊宏碩也相當期待，寶寶優步相信能讓更廣大的民眾體驗安全、高品質的生活態度，也藉此呼籲與嬰幼童出門的大人養成習慣，選擇安全、安心的乘車方式，守護孩子們的未來。