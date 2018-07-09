國際煉鋼原料大漲 豐興本週調漲所有產品價

2018-07-09 13:10 中央社 台北9日電



中部鋼筋大廠豐興鋼鐵表示，新台幣續貶，國際煉鋼所用釩鐵和電極棒價格飛漲；國內廢鋼回收商觀望，但有一定廢鋼使用量下，豐興鋼鐵本週全面調漲廢鋼回收及所有產品價。

本週國內廢鋼報價上漲新台幣200元，每公噸9800元；鋼筋調漲300元，本週每公噸1萬8500元；型鋼基價調漲400元，每公噸2萬1400元。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本週無報價；日本2H廢鋼本週平盤，每公噸345美元；美國貨櫃廢鋼本週報價平盤，每公噸335美元至340美元；澳洲鐵礦砂每公噸下跌1.8美元，由64.45美元跌至62.65美元。

豐興指出，新台幣近期貶值，造成進口成本上漲，因此國內廢鋼回收商也在觀望中，希望價格能跟上國際，雖然豐興在夏季電價期間煉鋼量較少，但仍有一定的廢鋼需求，因此本週續漲廢鋼收購價。

另外在煉鋼要用的原料設備端，大陸目前使用釩鐵量甚大，價格不斷高漲，特別是製造高拉鋼筋、合金、工具機等鋼材在煉鋼過程中所用的釩鐵原料價格大漲數倍，目前每公斤早已超過新台幣1800元；電爐必用的電極棒價格每公噸也漲至2萬元，拉抬相關原料設備價格，因此調漲鋼筋及型鋼等產品售價。