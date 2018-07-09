花仙子擬楊梅購地 整合工廠與物流

2018-07-09 13:00 中央社 台北9日電



居家生活清潔用品廠花仙子企業表示，為節省工廠運送到物流配送中心運費，已著手在楊梅覓地，盼將工廠與物流整合至同一地點；另外，不排除找尋合併對象。

花仙子說，台灣工廠目前採租地委外經營方式，未來將與物流中心整合到自家數千坪的土地上，除節省運費，也省倉儲費用。

花仙子表示，已與許多不同地主洽談購地事宜，但還沒到最後階段。

花仙子日前宣布，考量台灣地區業務發展，擬在楊梅購買土地及建物設廠以利永續經營。擬購買交易金額不高於新台幣7億8仟萬元，授權董事長全權處理。

另外，花仙子也評估併購其他小型家庭清潔用品廠商的可能。