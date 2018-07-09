維護線上遊戲玩家權益 最新定型化契約8月上路

2018-07-09 11:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



線上遊戲消費爭議案件年年增加，根據經濟部最新統計資料顯示，截至今年上半年暑假未到，就已超過千件。對此，消保處今（9）日公布全新「網路連線遊戲服務定型化契約暨應記載及不得記載事項」，除修正原「線上遊戲」定型化契約名稱外，也明確規範機會中獎商品或活動、帳號遭非法使用的處理、契約終止及退費，以及遊戲停止營運時的處置…等五大重點，預計8月正式實施。

消保處指出，近年來網路科技日新月異，線上遊戲載具多元化以及遊戲型態多有改變，原規範早已跟不上目前商業模式，消保處今日公布全新「網路連線遊戲服務定型化契約暨應記載及不得記載事項」，並明確規定如與本契約規範規定不符合時，得依消保法第56條之1規定，業者若屆期不改正者，須面臨新台幣3萬元以上30萬元以下罰鍰處分，再次限期改正而不改者，罰鍰將提高到5萬元以上50萬元以下，並得按次處罰至改正為止。

消保處指出，全新「網路連線遊戲服務定型化契約暨應記載及不得記載事項」，鑑於業者多藉由活動資訊吸引消費者不斷付費，以獲取中獎商品，從而產生消費爭議，因此特別增訂業者應就商品或活動資訊予以充分揭露，並應加註警語，告知消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。

此外，消保處表示，為減低帳號遭第三人盜用所產生的消費爭議，此次也明訂業者得先確認消費者帳號所有人身份及冒用情事，並增列業者得暫停或限制問題帳號及密碼以及第三人的使用。

消保處這次也增列消費者違反常態，例如：違反常態設定進行遊戲、虛偽不正方式付費購買點數進行遊戲，也都屬於業者得終止契約的事由。同時，這次也增訂業者應至少於停止營運前30日公告，且應退還消費者未使用的付費購買點數或相關遊戲費用，倘若業者未提前公告，則除退還費用外，還得提供具體的補償措施…等相關規定。