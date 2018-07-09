六都交易量TOP10出爐 爆出兩匹大黑馬

2018-07-09 10:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



台南永康區 圖／永慶房產提供 分享 facebook 房仲統計六都上半年交易量前十大行政區，新北市板橋區上半年累計買賣移轉逾4,000棟，爆冷奪魁，台南永康區以2,363棟名列第八，勝過新莊，也令人意外。

第二、三名都在桃園市，分別是桃園區及中壢區，過去經常第一名的淡水區擠到第四。台中市西屯及北屯區排名五、六，第七為中和，其他依序為高雄鳳山、新北市新莊。台北市今年上半年仍然沒有行政區進榜。

大家房屋企研室主任郎美囡分析，不動產市場盤整後，買盤以自用、首購為主，買方基於預算考量，大多願意轉進新北與桃園市，以時間成本取代房價成本，許多區域新推案強調低總價或低首付，也首購族受吸引，拉升抬區域交易量。

根據住商機構統計，今年上半年交易量前十行政區，新北市共有四個進榜，分別是板橋、淡水、中和、新莊，桃園市有二個，為桃園跟中壢，台中為西屯及北屯，高雄市由鳳山進榜。台南永康區以黑馬之姿，殺進第八名，還勝過新北新莊。

郎美囡指出，板橋雖然在新北市屬於高價區域，但受惠於重劃區新案破盤價所促成的全面性殺盤，買氣獲得帶動，加上浮洲合宜住宅交屋，因此勇奪第一。淡水、中和、新莊也因為持續有低價或低首付的選擇，交易相當活絡。

桃園近年都是交易大熱門，在雙北房價擠壓與機場捷運及五楊高架通車造成便利性提高的影響下，桃園區及中壢區表現強勢。台中西屯區在有感降價後交易量回穩，台中北屯區及高雄鳳山區則受人口紅利支撐交易量。

台南永康區擠進前十，主要是受惠南科的就業人口及重劃區的大量推案交屋。