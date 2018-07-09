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高雄新增和發、仁武工業區 南部十年工業用地有解

2018-07-09 10:02經濟日報 記者林政鋒╱即時報導

解決工業區土地荒，高市新增74公頃的仁武產業園區預定年底前完成報編，與開發完成的和發園區合計，將可釋出逾120公頃工業用地，滿足台南、高雄、屏東未來五至十年合法工業地需求。

高雄市政府經發局表示，和發園區土地每坪約9萬元，目前已售五成，新進廠家陸續完成設廠，包括禾聯碩、梵達海洋及督洋生技等三家指標性企業，近日取得工廠登記並將投入生產， 年產值上看20億元。

經發局長李怡德表示，和發園區的三家標竿企業都是相關產業的龍頭或旗艦型廠商，具有國際行銷能力且布局全球產業鏈，而和發園區正具備了吸引台灣製造高端技術進駐與既有產業群聚等優勢。

李怡德說，傳統產業園區開發都是等到公共設施完成、土地區塊劃分好才進行標售或標租，但和發園區將公共工程與建廠同步進行，依照進駐廠商規劃的投產期程按時交地、許可建廠並取得工廠登記，如此一來可透過旗艦企業加速進駐帶動上下游產業鏈群聚，在地廠商也得以掌握產業升級與加值的商機。

經發局指出，新報編的仁武園區面積74公頃，全部是向台糖承租，區內用地同樣只租不售，未來每坪租金約100元至150元之間，空間成本降到最低。產業特色方面，聚焦引進金屬加工以及機械製造業，符合仁武附近金屬產業群聚的現況，同時向北可銜接岡山、路竹螺絲產業鏈，強化區域製造業發展。

相關官員說，在和發以及仁武園區之外，高雄已經很難找到大面積土地報編新的工業區，未來清理舊工業區，進一步執行「騰籠換鳥」，或是產業盤點後強化工業區土地使用力道的可行辦法，但因工業區土地多已私有化，因此難度也相當高。

製造業

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