正隆紙廠工程傳意外工人不治 公司未回應

2018-07-08 20:33 中央社 台北8日電



正隆紙廠今日上午包商施作鋼架吊掛工程時，疑因吊掛繩纜失去平衡，鋼架產生晃動，吳姓工人閃避不及，遭尖銳的鋼角撞擊腹部，送醫後不治。聯合報系記者余采瀅／翻攝 分享 facebook

正隆紙廠今天傳出發生吊掛工程意外，一名工人傷重不治。截至記者截稿，正隆發言體系未接電話、並未對此回應。

台中市后里區今天發生工安意外，一名工人傷重不治。台中市政府消防局表示，這名工人是在正隆紙廠施作鋼架吊掛工程時，遭輕鋼架劃到並被堆高機壓傷，送醫後仍因傷重不治。

截至記者截稿，正隆發言體系未接電話、並未對此回應。