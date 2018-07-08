親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
公司法三讀通過
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

台南出現驚人雨瀑 「天空破洞」網友超完美紀錄

泰媒稱3名受困男孩已救出 消息尚待官方證實

正隆紙廠工程傳意外工人不治 公司未回應

2018-07-08 20:33中央社 台北8日電

正隆紙廠今日上午包商施作鋼架吊掛工程時，疑因吊掛繩纜失去平衡，鋼架產生晃動，吳姓...
正隆紙廠今日上午包商施作鋼架吊掛工程時，疑因吊掛繩纜失去平衡，鋼架產生晃動，吳姓工人閃避不及，遭尖銳的鋼角撞擊腹部，送醫後不治。聯合報系記者余采瀅／翻攝
分享

正隆紙廠今天傳出發生吊掛工程意外，一名工人傷重不治。截至記者截稿，正隆發言體系未接電話、並未對此回應。

台中市后里區今天發生工安意外，一名工人傷重不治。台中市政府消防局表示，這名工人是在正隆紙廠施作鋼架吊掛工程時，遭輕鋼架劃到並被堆高機壓傷，送醫後仍因傷重不治。

截至記者截稿，正隆發言體系未接電話、並未對此回應。

正隆工安

相關新聞

電動機車銷售爆量成長 業者感謝中市友善政策

2018-07-08 11:51

搶攻風電維修商機 台灣自主研發船艏登塔梯

2018-07-08 14:17

台灣可以更開放 旅日女總裁吳文繡：不要怕競爭

2018-07-08 11:09

日本證券業首位女總裁 吳文繡談成功秘訣

2018-07-08 11:09

中元節採購潮 飲料廠樂

2018-07-08 01:29

零售業迎三利多 營運向上

2018-07-08 01:29

金聯平價宅申購 9日抽籤

2018-07-08 00:35

致勝心法／堅持不放棄…創業最難一關

2018-07-08 00:03

創業超新星／一間不必賣肝的科技公司

2018-07-08 00:03

創業超新星／攜手電子界醫生 兆晟奈米拚當下個漢微科

2018-07-08 00:03

創業超新星／兆晟奈米裝上鷹眼 幫半導體製程大體檢

2018-07-08 00:03

清邁旅遊風氣超旺 團費僅2萬初

2018-07-07 18:31

「頂加」炙手可熱 購屋置產違建知多少？

2018-07-06 09:15

寒舍二代接班 要掀餐旅革命

2018-07-06 00:43

蔡伯翰接任寒舍董座

2018-07-06 00:43

七年級台青 靠精品鞋三年拿下七億營收

2018-07-02 12:06
看更多

熱門文章

3家業績掛蛋、2家宣告不玩 OIU買氣大退散

2018-07-07 21:13

不管風能或光電 未來3年最關鍵風險都是政治風險

2018-07-08 04:44

台中千億元開發案 動起來

2018-07-08 00:36

智慧醫療商機大 科技廠搶進

2018-07-08 01:29

電動機車銷售爆量成長 業者感謝中市友善政策

2018-07-08 11:51

美國為貿易戰開豁免管道 國貿局：一向作法

2018-07-07 20:50

3大原因 境外保險業務買氣急凍

2018-07-08 00:46

鼎元、光磊攻感測 法人捧

2018-07-08 01:29

推案跟建設走 台中三熱區成形

2018-07-08 00:36

建構OBU成跨國理財平台 學者：須碰台股、台幣

2018-07-07 21:14

深度感測應用 潛力大

2018-07-08 01:29

台中三大飯店搶市 業者擂戰鼓

2018-07-08 00:36

去年觀光外匯收入 大減13%

2018-07-08 00:35

臻鼎PCB一哥地位 更穩了

2018-07-08 01:29

國巨9日除權息 權加息合計約206.7元

2018-07-08 11:09

租賃專法減免稅優惠 房東期待又怕受傷害

2018-07-08 15:47

5月薪資水準 估續上揚

2018-07-08 00:41

大同條款有解 二法擇一適用

2018-07-08 00:52

AI大軍幫忙 解決醫療痛點

2018-07-08 01:29

AI、生物辨識 催動感測需求

2018-07-08 01:29

新聞分析／建構國際理財平台 2障礙須克服

2018-07-08 00:50

跨業結盟 才能闖出頭

2018-07-08 01:29

暑假旺季 陸客人數未增

2018-07-08 00:35

財經觀點／透過APEC場域 啟動新南向

2018-07-08 00:54

聯發科9日除息 明年4大動能齊發

2018-07-08 11:25

Google發展策略 人工智慧優先

2018-07-08 01:29

搶攻風電維修商機 台灣自主研發船艏登塔梯

2018-07-08 14:17

創業超新星／兆晟奈米裝上鷹眼 幫半導體製程大體檢

2018-07-08 00:03

鴻海旗下鵬鼎 拚年底登A股

2018-07-08 01:29

台灣可以更開放 旅日女總裁吳文繡：不要怕競爭

2018-07-08 11:09

晶相光 感測新台灣之光

2018-07-08 13:26

日本證券業首位女總裁 吳文繡談成功秘訣

2018-07-08 11:09

6月出口 可望兩位數成長

2018-07-08 00:41

浩鼎化療藥報喜 獲美孤兒藥資格

2018-07-08 18:12

零售業迎三利多 營運向上

2018-07-08 01:29

CMOS強龍 連5年雙位數成長

2018-07-08 13:26

智擎癌藥躍進 獲300萬美元里程碑款

2018-07-08 15:12

晶相光 技術、優勢、客戶埋新動力

2018-07-08 13:26

中元節採購潮 飲料廠樂

2018-07-08 01:29

創業超新星／一間不必賣肝的科技公司

2018-07-08 00:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top