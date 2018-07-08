搶攻風電維修商機 台灣自主研發船艏登塔梯

2018-07-08 14:17 中央社 台北8日電



為培養自主建設離岸風場能量，政府推動國產化，在海事工程方面，船舶中心協助業者開發可裝設在運維船上的船艏登塔梯，降低運維人員的意外風險。

政府規劃在2025年前設置共5.5GW離岸風機，隨著離岸風電第一階段核配容量塵埃落定，風場建設工作也從紙上談兵逐步邁向實戰，為搭上風電商機，同時強化國內海事工程能量，財團法人船舶暨海洋產業研發中心與國內擁有專業液壓系統設計製作能力的協聚德公司合作，專攻國內目前還沒有公司生產的船艏安全登塔梯系統。

在風機裝設完成後，為確保風機正常運作，需要運維人員定期登塔檢查、保養，預估每架風機架設後都有長達20年的維運期，但因海上風浪不定，一不小心就可能發生遭船體與塔架夾傷、甚至死亡意外。

為確保人員登塔作業安全，目前採取將船舶與結構物連結的入塢方式包括以螺槳推力將船舶推靠在結構物上、將船舶繫在風機上，以及在兩者間保持距離，再利用登塔梯系統登塔。

主動式登塔系統主要分為3類，包括多軸串聯式工業機械手臂、多軸封閉式機構運動平台式、舷梯式。其中多軸串聯式工業機械手臂式靈活度高、占用空間小，便於安裝使用，但因重量較輕，且累積誤差大，安全性較差，承載力也較小。

多軸封閉式機構運動平台式則較穩固，且補償角度精準、穩定度佳，只是需要較大空間安裝底座，只能裝載在噸位較大的運維船隻上。舷梯式則有控制、構造簡單，價格便宜的優點，承載力也較大，但靠近船體側上下補償較小，無法完全補償船體晃動。

借助協聚德23年來在液壓系統上累積的專業能量，船舶中心設計系統機構及主動調平控制系統，自主開發出創新舷梯式船艏安全登塔梯。

這個安全登塔系統採用利用螺槳推力將船舶推靠在結構物上方式，限制船體運動自由度，從6自由度降為3自由度，再以橫搖、縱搖、塔梯伸縮補償風浪造成的船體搖晃，簡化系統複雜度，並可裝置在最基本的12人運維船上。

船舶中心表示，國際上目前使用的登塔梯系統規格不一，皆視運維船、工程需求製作，船舶中心與協聚德開發出的這款安全登塔梯目前模擬可補償到3至4級浪，類似規格產品初步了解價格都在新台幣1000萬元以上，未來希望量產時能將價格降至1000萬元以下。

船舶中心表示，這款登塔梯尚在實驗階段，後續還需進行耐久測試及安全測試，待港務公司購入運維船後再進行海上實測。