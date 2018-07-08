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世足／克羅埃西亞PK淘汰俄羅斯 暌違20年進4強

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零售業迎三利多 營運向上

2018-07-08 01:29經濟日報 記者李至和／台北報導

世界盃足球賽越來越精彩，觀賽熱烈帶動食品、零售相關個股表現激昂，包括統一、黑松、泰山、聯華食、統一超、全家等，受惠飲料、休閒食品銷售暢旺，推升6、7月營運動能向上，世足賽帶動的百億商機替旺季營運成長助攻。

經濟日報提供
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統一5月營收創近五年同期新高，統一超與全家更創下單月歷史新高，預期在旺季、高溫與世足三利多題材支撐下，統一、統一超、全家6月營收可望再寫下新紀錄。

食品業者早在第2季就針對世足商機做好準備，除因應通路需求增加出貨量外，如聯華食旗下的休閒食品可樂果等推出世足限定包裝，並打造可樂果環台加油車，趁勢推升銷售；黑松也加碼在碳酸飲料、運動飲飲料行銷，提升銷售動能。

家樂福觀察，因天氣持續高溫，又有世足催動買氣，啤酒業績比去年同期成長一成，世足限量版的可口可樂銷售暢旺，從原本預估銷售量約2萬瓶一直追加到4萬多瓶，是一般季節性限量版銷售量的三倍，世足紀念球也幾乎銷售一空；全聯也表示，世足相關包裝飲料到目前為止銷售量逾45萬瓶，買氣隨賽事升溫。

世足賽事期間，最直接受惠的就是超商、超市與量販等通路業者，尤其是逢周末的賽事，啤酒銷售更較平日成長一至二成，世足成了帶動6、7月來客與營收成長的得分關鍵。7-ELEVEN為搶賺世足財，規劃全面的生活提案，不僅與廠商洽談許多商品獨家包裝，也呼應潮流推出一系列商品及活動，像是啤酒、飲料、零食等話題性包裝與相關設計新品，更與轉播廠商洽談合作意願，獨家取得知名體育頻道授權，成全台最多實體連播場域。

統一超指出，世足賽轉播期間，台北市有600家門市直播賽事，吸引不少消費者到門市觀賽，帶動這些門市常溫飲料、冷凍品及零食等相關業績成長近一成。

全家也觀察，隨世足賽程進入最後關頭，球迷們關注度也越來越高，看球賽必備的零食等銷量皆有明顯成長，尤以周末最明顯，如有球賽進行的周末啤酒銷量即較前一周成長約一成，並以容量500毫升最熱銷。

【記者李至和／台北報導】世足賽開打至今近一個月，超商每到晚間開賽前一、二個小時就會出現大量採購人潮，各門市也得在傍晚前就先將熱銷的袋裝零食、飲料、啤酒增加備貨量，以因應賽事期間每晚出現的「8點鐘掃貨潮」。

世足賽全家

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