中元節採購潮 飲料廠樂

2018-07-08 01:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李至和 ／台北報導



飲料業者今年大發利市，主要受惠氣候炎熱，6月又有世足賽需求帶動飲料銷售成長，隨世足賽將落幕，各飲料大廠產線依然轉得火熱，現在已開始準備8月中旬將至的中元節採購旺季訂單，搶賺拜拜財。

各通路針對中元節的價格、採購量陸續拍板定案，今年中元節來得早，預期氣候還在高溫狀態，拜拜必備的整箱飲料銷售量應該會比去年更旺，將是今年飲料大廠如黑松、統一、泰山等最後一筆大單。

超商業者觀察，今年氣溫偏高，飲料銷售從第2季開始成長性佳，今年飲料市場最有表現的就屬氣泡水，光是新品上市就超過50支，產品數量大幅成長，占包裝水品項總數三成，規模是去年兩倍，氣泡水儼然是飲料市場兵家必爭之地，其中表現最佳的就是泰山。

泰山指出，去年推出的氣泡水品牌「CHEERS」成功打開本土氣泡水品牌新市場，帶動國內氣泡水蓬勃發展，即使面對各方積極推出新品競逐，今年仍推出兩支新品搶市，隨新品銷售成長，目前在國內氣泡水市場中已拿下約三成市占，穩居銷售之冠。

氣泡水當道之際，碳酸飲料大廠黑松也不能閒著，「黑松沙士清爽der」今年首次在松菸附近打造國內飲料業第一家時尚快閃店，結合選物、電影聚場、沙士風味特調等內容，從店飾裝潢風格、生活選物到調飲搭配，拉攏年輕客。