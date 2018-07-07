清邁旅遊風氣超旺 團費僅2萬初

2018-07-07 18:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



長榮航空7月1日起開闢直飛清邁航線，國人往返清邁不用再到曼谷或香港轉機，直飛五個小時抵達，免去等待轉機的舟車勞頓，增加民眾赴清邁旅遊的意願，包括東南、雄獅、長汎、五福、喜鴻、可樂等旅行社紛紛利用清邁直飛航線包裝旅遊團。

清邁是泰國第二大城市，清邁建成至今有700多年，有藝術建築之寶殿堂的稱謂，也是一代歌后鄧麗君生前最喜愛的城市之一。城內名勝古蹟遍佈，林陰小街，曲徑幽深，廟宇，寶塔林立，護城河水清見魚游，碧波盪漾，煞是宜人。

在清邁幾乎看不到工廠或辦公大樓，街頭充斥別具特色的飯店、商店、按摩店、酒吧等，是以觀光業賴以為生的城市。慢活的步調、友善的氣氛，是忙碌都市人放鬆解勞的天堂。

儘管泰國政府迄今仍未給台灣免簽待遇（台灣則大方給泰國免簽），但國人赴泰旅遊已蔚為潮流。長榮航空開闢清邁直飛航線，每日一班，訂位已經滿到8月，一票難求。旅遊業者表示，清邁旅遊原本就很盛行，如今又有直飛航線省去轉機時間，勢將掀起新一波清邁旅遊熱。