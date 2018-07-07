西華飯店集團第二代劉恒昌…滿腦新點子

2018-07-07 01:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ／台北報導



身為西華飯店集團第二代，台北萬豪酒店常務董事劉恒昌是非常有想法的「大男孩」。本次與AVIS租車合作推出住房加租車服務，他希望為了台北萬豪而來的會展商務旅行，藉由「客人在哪裡，服務就到哪裡」的概念，能夠真的衍生出商務觀光的可能商機。他強調，老外租車出遊不住台北萬豪也無所謂，「只要能讓全世界的人多看看台灣，我就心滿意足了。」

不到40歲的劉恒昌，沒有富二代的貴氣與嬌氣，反而擁有創業家勇於創新及大膽嘗試的靈魂。劉恒昌經常周遊列國，觀摩世界各國著名飯店的優點，回來後總是滿腦新點子，迫不急待引進台灣。

台北萬豪酒店與AVIS租車的合作便是一例。劉恒昌表示，「住房＋租車」的服務模式在國外飯店相當盛行，在台灣卻看不到，「這令人不可思議」。他當初找AVIS安維斯租車董事長彭仕邦商談時，雙方都樂見其成，不過專業經理人顧慮保險問題不好處理，還有萬一不還車怎麼辦？

但劉恒昌意志堅定，堅持要引進「住房＋租車」服務模式。劉恒昌說，來台開會的外國商務白領這麼有錢、消費力又強，卻只來台灣住一晚就匆匆離去，對觀光產業太可惜了。所以他一直想說，如何用更細膩服務讓這些人願意多留幾天，到處走走看看，為國內觀光產業帶進更多收入，「我是希望台灣觀光業能更好，不是著眼台北萬豪能賺多少」。

劉恒昌也會經常想出一些童心未泯的創意行銷，像去年暑假台北萬豪推出「小小車神Fun暑假」住房專案，吸引不少親子旅遊客人。

在管理風格上，劉恒昌會給員工相當大的發揮空間，也喜歡傾聽員工意見。他有一句常掛在嘴邊的口頭禪：「我想聽聽你們年輕人在想什麼」，鼓勵員工說出想法，並樂於採納。