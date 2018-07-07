技嘉入股淳安 躍第三大股東

技嘉科技董事長葉培城 分享 facebook

技嘉昨（6）日公告投資6億元，間接透過子公司智嘉投資，參與淳安電子私募案，取得淳安9.44%股權，成為淳安第三大股東。先前群光集團也投資淳安，持股12%，一般預期，隨著技嘉參與淳安私募案，群光持股可能降到至10%左右。

淳安主要生產導電薄膜、薄膜按鍵，業績平平，一度在2011年至2014年連續四年出現虧損，後來在兩年前引進敏實後。近來積極搶攻車用領域，提供先進駕駛輔助系統（ADAS）的車載鏡頭等，與技嘉的主機板、顯示卡等主要業務，雙方在產業別上並沒有太大的相關。使得此次投資案格外引發外界好奇。

淳安目前最大股東為大陸知名的車用零組件廠敏實集團，持股約35%，隨技嘉入股後，淳安股東共有敏實、群光、技嘉三大集團撐腰。

經濟日報提供 分享 facebook

技嘉發言人孫國仁昨天表示，參與淳安私募案比較偏向單純財務投資行為，兩家公司的產業別不太相同，未來雙方是否在業務上有進一步合作空間，仍待討論。

技嘉雖是第三大股東，但持股比率僅9.44%，不具主導權，加上持股比重在兩成以下，技嘉主管表示不會在財報中認列淳安的獲利。

根據技嘉財報資料，旗下的關連企業寧波中嘉科貿，過去曾持有寧波敏實汽車電子科技股權，列為備供出售的金融資產。技嘉與敏實頗有淵源，不排除在敏實的牽線下，技嘉參與投資淳安。

在敏實主導下，淳安去年成立汽車電子事業群及汽車工程事業群，全力衝刺車用領域，其中車載鏡頭部分，包括倒車影像、環車影像、距離偵測鏡頭、車內鏡頭，甚至與乙太網路等各種鏡頭與車聯相關應用通訊協定的乙太網路車載鏡頭等，淳安皆已開發完成，並接獲日本及大陸車廠原廠訂單，預計8月起出貨放量。技嘉很可能相中淳安的營運轉機題材，進行財務性投資。

也因為淳安轉向發展車用鏡頭等業務，最近幾年也獲得有意跨業的群光集團投資入股，並持股淳安約12%，占一席董事，除了投資關係外，雙方業務合作緊密，從最早開始的橡膠導電薄膜，未來也將延伸至車用模組。

群光於五、六年前投資淳安，當時因淳安主要業務橡膠導電薄膜是鍵盤的關鍵零組件之一，群光為全球前三大鍵盤廠，藉由投資淳安，強化上下游垂直整合，同時掌握關鍵零組件。

後來隨著敏實集團入主淳安，轉向車用市場跨大布局，群光在相機模組（CCM) 業務也積極由筆電等3C產品多角化轉入車用布局，雙方一拍即合，未來將進一步深化合作。

群光總經理林茂桂日前表示，「群光的CCM業務相當健康」，尤其CCM的應用非常廣泛，在汽車領域，隨著先進輔助駕駛系統(ADAS)應用擴大，汽車鏡頭需求增加，對於CCM有需求。