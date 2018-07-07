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核四工程師 斷流發明獲獎

2018-07-07 01:03聯合報 文／陳宛茜林良齊

圖／中華創新發明學會提供
圖／中華創新發明學會提供
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第卅二屆「日本東京創新天才發明展」昨揭曉，台灣代表團獲得廿二金、十銀、二銅以及五座大會特別獎，排名第一。其中從台電退休的核四前變電工程師許來旺，發明「耐震斷流系統」，一旦地震等災害發生，可在零點零二秒內斷流電路，確保核能電廠安全，勇奪金牌與特別獎。

發明展核四台電

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