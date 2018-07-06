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斷開方便麵 統一即食冷吃肉品搶進大陸休閒零食商機

2018-07-06 18:20聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

繼滿漢肉鬆、奔跑的小豬肉紙後，統一再出奇兵，瞄準大陸「吃貨」市場，推出那街那巷品牌系列的冷吃雞肉和冷吃牛肉，搶進大陸休閒零食商機。

統一集團董事長羅智先在去（2017）年8月宣布，一將逐步退出方便麵市場後，統一在大陸市場重新定位。

界面新聞報導，今年1月統一在大陸市場發佈新品牌「那街那巷」，定位大陸各省的街巷美食，首波上市的就鎖定雲南、貴州等西南地區風味的老壇酸菜筍丁醬、老壇酸菜醬、香菇豆干醬等醬醃菜系列。

統一大陸新品牌「那街那巷」的醬醃菜系列打響名號後，7月再上市即食冷吃肉系列，推出了麻辣口味的冷吃雞肉和冷吃牛肉。

界面新聞報導，不同於方便麵以大賣場、量販通路為主，冷吃肉產品專供電商銷售，這兩款新品目前僅在京東有售，且將逐步覆蓋所有電商平台。

統一在大陸市場突圍，重點鎖定休閒肉類食品市場，據世界肉類組織副主席、中國肉類協會執行會長李水龍在，今年4月在休閒肉類製品高峰論壇指出，中國休閒肉類製品消費近年增幅高達30%到50%，增長迅速。統一顯然也是看到了這個市場機會。

目前中國休閒肉類市場以良品鋪子、百草味、三隻松鼠、周黑鴨、絕味鴨脖等品牌群雄競爭，尤其豬肉脯、鴨脖等最受年輕消費者追捧。

統一將冷吃肉品以每盒210克，訂價人民幣35-40元，搶攻中高價消費端。值得注意的是，統一陸續推出了包括自熱火鍋、醬醃菜、肉鬆、肉紙等新品，不斷豐富產品線，應對消費變化，努力走出傳統食品巨頭和轉型升級，加快新品研發。

今年1月統一在大陸市場發佈新品牌「那街那巷」，定位大陸各省的街巷美食，首波上市的...
今年1月統一在大陸市場發佈新品牌「那街那巷」，定位大陸各省的街巷美食，首波上市的就鎖定雲南、貴州等西南地區風味的老壇酸菜筍丁醬、老壇酸菜醬、香菇豆干醬等醬醃菜系列。取自界面新聞
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統一再出奇兵，瞄準大陸「吃貨」市場，推出那街那巷品牌系列的冷吃雞肉和冷吃牛肉，搶...
統一再出奇兵，瞄準大陸「吃貨」市場，推出那街那巷品牌系列的冷吃雞肉和冷吃牛肉，搶進大陸休閒零食商機。取自界面新聞
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統一再出奇兵，瞄準大陸「吃貨」市場，推出那街那巷品牌系列的冷吃雞肉和冷吃牛肉，搶...
統一再出奇兵，瞄準大陸「吃貨」市場，推出那街那巷品牌系列的冷吃雞肉和冷吃牛肉，搶進大陸休閒零食商機。取自界面新聞
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