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南航服務再進化 推四大商旅客戶專享服務

2018-07-06 18:19經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

來台設立分公司已滿十年的中國南方航空（南航），為商務旅客的服務再提升，今（6）日宣布推出四大商旅客戶專屬服務，南航台灣分公司總經理謝厝邊表示，兩岸隨著經貿文化交流的熱絡，企業人員差旅及商務旅客已逐漸成為重要的客源，因此南航推出「心服務，新精彩」的商旅服務提升計劃，提供更貼心的服務。

南航今天舉辦「心服務，新精彩」商旅服務發佈會，宣布推出四大商旅客戶專屬服務的提升，包括專線客服、桃園機場專崗客戶經理服務、回程航班預先申請服務，以及專屬增值服務。

南航表示，在台成立分公司已十年，服務眾多往來兩岸的旅客，我們站在安全的基礎上，透過資訊化的創新服務，不斷提升在地化服務標準，台灣南航實施這高端服務方案，並以為契機，提升旅客體驗，讓商務旅客享受一站式的服務。

謝厝邊說，2008年7月4日，南航的第一架廣州直航包機抵達台北，南航十年來從零星的季節性包機，到今天開通大陸17個航點、18條航線，每周往返兩岸83航班、載運旅客近十萬人次。IATA預測，未來五年亞太航空上下游商旅消費市場規摩將達1,000億美元，而兩岸航空市場就身處其中。

今天的記者會現場南航模擬展示各色的空中茶苑與空中酒窖，並由提供航班餐食的台灣華膳空廚展示南航特色餐食及甜點，此外，還精心布置了體驗區，讓到場賓客可以親身體驗南航的機上服務，且可現場操作「南航e行」APP。

據指出，南航現有機隊規模達到788架為亞州第一、世界第四，每天有2,000多班次、飛航全球40多個國家和地區，其中，台灣直飛大陸有18條航線，每周往來兩岸83班，包括廣州、上海、深圳等商務城市，及長沙、張家界、湖北的武漢、桂林、南寧、鄭州、汕頭、義烏、瀋陽、長春、大連及哈爾濱等航線。此外，在兩岸最長的航線中，南航7月起也以波音787客機復飛台北往返烏魯木齊航線。

來台設立分公司已滿十年的中國南方航空（南航），為商務旅客的服務再提升，今（6）日...
來台設立分公司已滿十年的中國南方航空（南航），為商務旅客的服務再提升，今（6）日宣布推出四大商旅客戶專屬服務，在記者會現場，南航模擬展示各色的空中茶苑與空中酒窖。　記者楊文琪／攝影
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