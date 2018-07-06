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長榮海運2,800 TEU級貨櫃輪 再添生力軍

2018-07-06 15:25經濟日報 記者吳秉鍇╱即時報導

長榮海運台船下訂的2,800 TEU級貨櫃輪「EVER BOOMY長鵬輪」及「EVER BLOOM 長泰輪」，今（6）日舉行聯合命名典禮。這是長榮向台船訂造10艘同系列貨櫃輪中的第9艘及第10艘，為雙方此張訂單合作劃下圓滿句點。

此次聯合命名典禮，由長榮海運首席副總經理吳光輝及台船董事長鄭文隆共同主持，並由星展銀行董事總經理夫人洪淑宜女士擲瓶，祝福新船一帆風順，班班滿載。

「EVER BOOMY長鵬輪」及「EVER BLOOM 長泰輪」船長均為211.9公尺，船寬32.8公尺，型深16.8公尺，滿載吃水11.2公尺，分別可裝載2,881個20呎的標準貨櫃，並各自設置332組冷凍貨櫃插座。

此外，這兩艘船舶甲板上的貨櫃擺放，還採用混裝式設計（Russian stow），可增加艙蓋及甲板上貨櫃的堆疊重量，針對不同營運航線的海況，適用不同的貨櫃綁紮拉繫力，提升貨櫃堆疊的層數，使整體貨櫃擺放方式更具彈性。

台船指出，本系列貨櫃輪是台船累積近10餘年來的技術研發成果，專為長榮量身打造的經典船舶。

之前完成命名及交付的同型貨櫃輪，目前已陸續加入長榮海運的營運團隊，無論省油、速度、裝備、系統或性能等表現，均十分優異。該公司有信心這批貨櫃輪必能為長榮海運創造佳績。

長榮海運台船星展銀行

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