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北市觀傳局攜手KKday 推夏季自由行產品

2018-07-06 10:42經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

韓國人氣部落客DIY體驗郭元益懷舊鳳梨酥。　圖／北市觀傳局提供
韓國人氣部落客DIY體驗郭元益懷舊鳳梨酥。　圖／北市觀傳局提供
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據交通部觀光局統計，韓國去年來台人數突破百萬，僅次於中國大陸、日本及港澳，與前年相比，成長率更高達19%，我國日前也與韓國簽署「台韓互惠使用自動通關瞭解備忘錄」，未來將減少雙方排隊入境的時間，也更進一步促進台韓間的觀光交流。

為鎖定韓國自由行的熱潮，台北市今年首度與亞洲知名旅遊體驗平台KKday合作推出台北夏季自由行優惠旅遊產品，最多可享有10%的專案優惠，也特別邀請韓國人氣旅遊部落客金智慧（韓: 김지혜，音譯：Kim Ji Hye）於6月底私訪台北踩線，透過五天四夜的自由行行程，以新視角推薦台北的不同樣貌。

台北市針對韓國市場規劃的夏季自由行優惠旅遊產品於今年7月開跑，金智慧表示，最早是因為喜愛拍照並分享各地旅遊特色而開始經營部落格，第一次旅遊一個新國家會先從大城市開始，再訪時則喜愛漫步深入小旅行，曾去過日本、越南、塞班、關島、香港、澳門、中國大陸、泰國、歐洲（義大利、西班牙、英國）及台灣等地旅遊。金智慧對於台北的印象是能夠以優惠的價格享用各式美食，交通（捷運）便捷，各觀光景點皆可容易到達等。

她說，這次應邀再次走訪台北，不僅體驗DIY鳳梨酥，也漫步北投溫泉，找尋私房景點，發掘台北地標101的周邊巷弄新特色，體驗故宮博物院的文化饗宴，也特別搭乘去（106）年剛上路的台北市雙層觀光巴士，用不一樣的角度一覽城市美景，更搭配北北基好玩卡走訪台北近郊，希望能發掘更細緻、具特色、更深入的景點並推薦給韓國遊客。

觀光傳播局表示，7月1日起至11月30日止，韓國旅客只要透過KKday網路平台訂購旅遊產品並輸入專屬優惠碼就可享有3~10%不等的優惠，前4,000名韓國遊客還可獲得由觀傳局特別準備的FUN TAIPEI旅遊紀念包；另外今年7月起結合台北知名店家所舉辦的「韓老饕~台北好食在」美食打卡活動，目前已有必比登推介店家、台北知名小吃、西式餐廳、飯店及餐廳業者、伴手禮店家等參與，韓國遊客只要到有「韓老饕」標章的店家打卡並分享美味認證，即可享有店家優惠，體驗台北多元的飲食文化。

此外，針對自由行旅客必備的Wi-Fi分享器，觀傳局也與台灣Wi-Fi分享器業者赫徠森（HORIZON）合作，活動期間（即日起至11月30日止）凡於HORIZON官網租用Wi-Fi機台，輸入「FUNTAIPEI」，就可享有每日上網特價只要新台幣70元，約韓幣2,515元（原價新台幣169元，約韓幣6,072元）專案優惠，讓韓國遊客來台暢行無阻。更多資訊請上台北旅遊網，或下載「現在玩台北」App。

觀光景點自由行

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