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追垃圾、公園尬歌…選戰拚「省長」 比柯P還摳門的選法

1995年東京地鐵沙林毒氣案釀13死 麻原彰晃與幹部絞刑處死

「頂加」炙手可熱 購屋置產違建知多少？

2018-07-06 09:15聯合新聞網 理財周刊

家有違建被拆的屋主別忘了主動申報，可減房屋稅。 圖／聯合報系資料照片
家有違建被拆的屋主別忘了主動申報，可減房屋稅。 圖／聯合報系資料照片
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