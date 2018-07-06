親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
桃大誠廣豐特區

寒舍二代接班 要掀餐旅革命

2018-07-06 00:43經濟日報 記者邱馨儀／台北報導

蔡伯翰從2003年以總經理特助的身份加入寒舍後，全程參與台北喜來登兼顧營運與改裝的23億元工程，並將成功模式延伸到新旅館的擴張與評估。

即使是寒舍集團創辦人蔡辰洋的二子，如今蔡伯翰帶著戰功接手董事長，使得接班更加順理成章。

有別於一般董事長的內斂嚴肅，溫文儒雅的蔡伯翰總是笑臉迎人，親切的言談舉止與極度務實的營運思維，形塑其獨樹一幟的管理風格。

蔡伯翰2008年起接任集團執行長，開始與業務、餐飲、客房團隊定期開會，全面性深入參與營運面實務，掀起了一波餐旅新革命。

蔡伯翰了解泛華人生活圈文化與飲食習慣的共通性，將寒舍獨有的美食餐飲優勢搭配服務文化精神，成功在競爭激烈市場占有一席之地。

為了持續強化市場競爭力，蔡伯翰長期以來參與裝修專案會議，像是擁有688間客房的台北喜來登，將延續去年6月以來的硬體升級計畫，依區域、樓層及營業項目進行分階段裝修，保留配合營運淡旺季的微調彈性，盡量於不影響營運為前提下進行裝修安排，以降低對喜來登營收及獲利的影響，爭取營運效能最大化。

蔡辰洋與元配育有二子一女，包括蔡伯府、蔡伯翰與蔡佳棻，寒舍股東中，負責人為蔡伯翰的勘石山房投資公司、寒舍國際投資公司的持股分別都是約8%，合計個人持股與公司持股共16.86%，原本被認為最具掌控經營權的實力。

股權與經營資力齊具，對寒舍長期穩定的經營有正面意義。

寒舍喜來登蔡辰洋

相關新聞

「最後的」奧運國手 為何成了中台灣最大企業家族勤美董事長？

2018-07-05 14:30

國機國造航太研討會登場 近百名業者參與

2018-07-05 12:46

新北鼓勵十大行業汰換節電設備 最低下殺6折

2018-07-05 11:48

國內零售業瘋無人店 試水溫還是曇花一現？

2018-07-05 19:35

日出茶太品牌遭侵權 六角馬國打官司勝訴

2018-07-05 18:56

賴英里請辭 寒舍：蔡伯翰出任董事長

2018-07-05 15:58

聯晚+CoCo 看報免費喝好茶

2018-07-05 14:40

加可樂、加檸檬 超商咖啡激戰

2018-07-05 14:40

放暑假 電商本季業績衝

2018-07-05 14:40

朱志洋：台灣是公平社會 下輩子還喜歡在台灣

2018-07-05 14:07

捷運開百家無人店 甜點業董座坦承玩很大

2018-07-05 13:03

女富豪帝寶法拍破新高 2樓戶挑戰底價8.7億

2018-07-05 12:32

買方逆襲！6月新建案開價變硬 市場人氣買氣雙降

2018-07-05 11:27

南山人壽連續第7年贊助宜蘭國際童玩藝術節

2018-07-05 11:19

買家漸漸買不下手 房市小陽春恐要說掰掰了

2018-07-05 11:16

比行情高出百萬！ 女富豪帝寶法拍一坪380萬

2018-07-05 10:49

南山廣場進駐 台北商辦市場大挪移

2018-07-05 09:02

金融海嘯轉型航太首張訂單5萬 榮陞苦過掙出一片天

2018-07-05 07:58

巨大董座杜綉珍 投資快狠準

2018-07-05 02:00

巨大斥資17億 匈牙利設廠

2018-07-05 02:00

東吳企管財經講堂／張仁炯：測試場景攸關成敗

2018-07-05 01:33

東吳企管財經講堂／林建州：社會衝擊有待克服

2018-07-05 01:33

帝圖本月辦夏拍 張大千畫作聚焦

2018-07-05 00:49

選拍賣品 採精兵戰略

2018-07-05 00:49

中嘉買家保證 沒中資問題

2018-07-05 00:36

歷經四買主 中嘉交易額降百億

2018-07-05 00:35

宏泰團隊砸515億 收購中嘉

2018-07-05 00:35

管理錦囊／加法原則 效益倍增

2018-07-05 00:06

連鎖效應／不要經營店！要經營顧客

2018-07-05 00:06

創新平台／高精度機器人 產業升級利器

2018-07-05 00:06

財經觀點／國產車不如進口車？TOYOTA評比推翻了

2018-07-04 23:12

七年級台青 靠精品鞋三年拿下七億營收

2018-07-02 12:06

蓋業界唯一智慧工廠 廚具大王鐵皮屋突圍記

2018-06-29 10:00

一場球賽賣出100萬隻蠟筆 老字號台廠搭上世足熱

2018-06-28 11:09

打破60年傳統！理貨員翻身家樂福首位台籍老總

2018-06-28 11:06
看更多

熱門文章

買家漸漸買不下手 房市小陽春恐要說掰掰了

2018-07-05 11:16

美光在陸恐禁售 全球DRAM洗牌

2018-07-05 02:00

新iPhone訂單 傳緯創出局

2018-07-05 02:00

離岸風電遴選大贏家 達德能源千億融資趕進度

2018-07-05 05:59

比行情高出百萬！ 女富豪帝寶法拍一坪380萬

2018-07-05 10:49

陸限排效應 銅箔基板價喊漲

2018-07-05 02:00

貿易戰在即 晶片巨人先遭殃

2018-07-05 02:00

鴻海小金雞 天鈺重新申請上市

2018-07-05 02:00

派遣員工契約到期 鴻海：督促依法保障權益

2018-07-05 09:05

iPhone傳配三鏡頭 大立光進補

2018-07-05 02:00

「最後的」奧運國手 為何成了中台灣最大企業家族勤美董事長？

2018-07-05 14:30

鴻海集團面板整合 天鈺扮關鍵角色

2018-07-05 02:00

高利定存活動又一家 台外幣利率最高1.25%及3.6%

2018-07-05 06:00

簡立峰看台灣人才…不知自己優秀

2018-07-05 02:00

買方逆襲！6月新建案開價變硬 市場人氣買氣雙降

2018-07-05 11:27

沈榮津被控圖利 經濟部今在行政院會報告離岸風電

2018-07-05 05:59

快加油！ 下週油價擬漲0.5元

2018-07-05 16:26

南山廣場進駐 台北商辦市場大挪移

2018-07-05 09:02

陸限排效應／對岸中小PCB廠 面臨倒閉潮

2018-07-05 02:00

捷運開百家無人店 甜點業董座坦承玩很大

2018-07-05 13:03

台積電要在新竹300博覽會 讓人大開眼界

2018-07-05 15:11

金融海嘯轉型航太首張訂單5萬 榮陞苦過掙出一片天

2018-07-05 07:58

巨大斥資17億 匈牙利設廠

2018-07-05 02:00

購買風電差價 經部：不會反映電價

2018-07-05 15:59

美中貿易戰嚇趴台股 金管會喊安！宣稱三沒影響

2018-07-05 18:05

財政部修法 取消派任公股行庫董總65歲天花板

2018-07-05 18:57

蘋果AR主鏡頭 明年有譜

2018-07-05 02:00

工研院45周年慶 蔡總統：創新永遠是台灣求勝關鍵

2018-07-05 12:30

Google看AI 台灣機會來了

2018-07-05 02:00

穩懋6月營收 年增19%

2018-07-05 16:07

台新ATM推悠遊卡绑帳戶自動加值

2018-07-05 11:50

朱志洋：台灣是公平社會 下輩子還喜歡在台灣

2018-07-05 14:07

女富豪帝寶法拍破新高 2樓戶挑戰底價8.7億

2018-07-05 12:32

金管會公布最新外資數字 6月外資擴大匯出

2018-07-05 16:50

賴英里請辭 寒舍：蔡伯翰出任董事長

2018-07-05 15:58

國機國造航太研討會登場 近百名業者參與

2018-07-05 12:46

巨大董座杜綉珍 投資快狠準

2018-07-05 02:00

民生物資漲不停 雞蛋、外食費創新高

2018-07-05 19:48

行銷、採購樣樣通...大客戶全靠翁宗斌搏感情

2018-07-05 02:00

新台幣量縮貶3.9分 股匯雙雙走弱

2018-07-05 19:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top