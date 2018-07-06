寒舍二代接班 要掀餐旅革命

2018-07-06 00:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ／台北報導



蔡伯翰從2003年以總經理特助的身份加入寒舍後，全程參與台北喜來登兼顧營運與改裝的23億元工程，並將成功模式延伸到新旅館的擴張與評估。

即使是寒舍集團創辦人蔡辰洋的二子，如今蔡伯翰帶著戰功接手董事長，使得接班更加順理成章。

有別於一般董事長的內斂嚴肅，溫文儒雅的蔡伯翰總是笑臉迎人，親切的言談舉止與極度務實的營運思維，形塑其獨樹一幟的管理風格。

蔡伯翰2008年起接任集團執行長，開始與業務、餐飲、客房團隊定期開會，全面性深入參與營運面實務，掀起了一波餐旅新革命。

蔡伯翰了解泛華人生活圈文化與飲食習慣的共通性，將寒舍獨有的美食餐飲優勢搭配服務文化精神，成功在競爭激烈市場占有一席之地。

為了持續強化市場競爭力，蔡伯翰長期以來參與裝修專案會議，像是擁有688間客房的台北喜來登，將延續去年6月以來的硬體升級計畫，依區域、樓層及營業項目進行分階段裝修，保留配合營運淡旺季的微調彈性，盡量於不影響營運為前提下進行裝修安排，以降低對喜來登營收及獲利的影響，爭取營運效能最大化。

蔡辰洋與元配育有二子一女，包括蔡伯府、蔡伯翰與蔡佳棻，寒舍股東中，負責人為蔡伯翰的勘石山房投資公司、寒舍國際投資公司的持股分別都是約8%，合計個人持股與公司持股共16.86%，原本被認為最具掌控經營權的實力。

股權與經營資力齊具，對寒舍長期穩定的經營有正面意義。