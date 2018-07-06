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趨勢觀察／完善評估 降低創業風險

2018-07-06 03:00經濟日報 吳政峰

就業，如果是一種選擇，那麼，十多年無法翻轉的低薪窘境，便是一個緊箍魔咒，扣緊著年輕人的發展，成為一種難以擺脫的限制。

然而，「創業」是否就比較好？其實不然，只因創業這條路，機會成本更高，風險更大，更是條不歸之路。

近幾年來，政府從文創、農創、U-star、原民創業、運動產業、社企創新，到地方創生，用補助作誘因，波波鼓動、波波助瀾，那麼，台灣因此成為美麗的「創業之島」了嗎？ 我身邊多是創業青年，名片大多設計感十足，頭銜洋洋灑灑，人人口條流順，故事味行銷十足，也多被電視台拍過幾次。

只是這些亮麗的外表下，整個企業可能只有他一人，現金流入量壓根不足，只能申請政府補助案，甚或擺擺市集、打打其他零工，美其名為「斜槓青年」，打從骨底，其實是「歪腰奧少年」。要不，就到對岸試看看，先拿到落地的創業補助再說，沒想太多，很多人是過一天算一天。

若真是如此，那麼青年創業似乎不是一條順風好路，它從頭到尾，都需要多一點適性分析、少一點學人跟風：多一點勝算、少一點衝動；多一點合作、少一點單打獨鬥；多一點行銷研究、少一點品項開發；多一點現金流入掌握、少一點無效成本花費。

總而言之，若多一點仔細評估，便能少一點風險錯誤。

這就是青年創業的「美麗與哀愁」。

坦白說，若創業是一種選擇，那「就業」何嘗不也是？ 天道終將酬勤，青年朋友們應著眼腳下，不論是創業或就業，都好好努力去做吧！

（作者是職涯青創顧問師）

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