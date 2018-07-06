策略經營／先鋒機械推動寧靜革命 傳產老店變智造先鋒

先鋒機械總經理黃成對（圖左）與父親黃哲武。 黃成對╱提供 分享 facebook 台灣很多中小企業面臨二代接班危機，十幾年來業務不斷成長，甚至躍居為全球第三大電線電纜整廠設備商的先鋒機械，第二代接班人、現任總經理黃成對，走過抗拒、衝突，到十年前藉著交出亮麗的業務績效進行「寧靜革命」，讓父親對他的能力刮目相看，順利接班，看似幸運，卻一點也不僥倖。

躋身創新服務業

不甘於只是賣機器設備，擁有理工背景的黃成對，先後對公司進行二波轉型，三年前更將公司從傳產轉型為智慧製造服務業，輸出智慧工廠服務，讓45年歷史的先鋒機械躋身創新產業，招牌愈來愈亮。

清華資訊科學研究所畢業的黃成對，1996年畢業後，找到竹科的高科技工作，卻被父親要求到公司幫忙，看到同學們都順利到科技公司工作，他自然也有極大掙扎。

黃成對不諱言，回家工作「完全是被逼的」，但當父親有天找他到跟前，很嚴肅的對他說：「公司這40名員工養活我們家20年，現在他們年紀大了，我們對這40個家庭有責任，希望你至少要讓他們可以安穩退休」，這時他完全沒轍，只好認命了。

黃成對進到公司後，先擔任業務工作，卻剛好遇到亞洲金融風暴，公司原本是東南亞最大電線電纜供應商，面臨危機，於是他踏出舒適圈，獨自前往中東、南亞開拓市場，闖出不錯成績，公司營業額位數成長；接著他又轉往非洲、南美。為了打進南美市場，黃成對苦練西班牙文，至今仍可說一口流利的西班牙文。

客製化跨足國際

隨著許多歐美大廠陸續成為主要客戶，黃成對發現公司的技術能力研發都不足以應付高階市場需求，相較於歐洲的設備，生產效率和可靠度都明顯不如。

因此他啟動第一次轉型，專注生產高度客製化機器，機器設備設計從平面繪圖進化到3D立體設計，並導入有限元素分析系統，讓公司生產線從勞工密集轉型為技術密集。

黃成對說，「年輕時一進公司當然看這也不順眼，看那個也想改」，十幾年前就想轉型，但父親認為「鐵工廠就是鐵工廠」，父子倆人想法差很多，也不乏劍拔弩張的對話，最後他用業務績效讓父親改觀。

黃成對說，他曾花很多時間到斯里蘭卡開拓市場，但去了四趟訂單還是零，父親警告他如果要再去，買機票的錢就從薪水扣。黃成對不死心，一去再去，第七趟終於拿到第一筆訂單。

後來先鋒機械獨占斯里蘭卡市場整整十年。幾年後，連中東市場也被他突破，父親開始對他刮目相看，並在2008年放心交棒。

導入工業4.0概念

黃成對表示，公司在2010年趁著歐洲競爭對手因金融風暴營運不善時，吸納原班人馬在巴塞隆納另起爐灶，成功在歐洲市場攻城掠地，並在數年後收購該公司，成為先鋒機械的歐洲分公司，每年業績穩定成長，讓他有餘力同時展開第二次轉型，順勢配合AI新創產業，導入工業4.0概念，推動智慧服務，以從機器、生產到管理一條鞭方式整套輸出。

今年先鋒到德國參展，不但獲得極高評價，因為價格定義權在自己手上，獲利非常高，總營收已占公司5%，預計三年內可衝到占30%。

黃成對與哥哥黃成雙是雙胞胎，哥哥在美攻讀碩士，回國後在知名的程式設計公司工作多年後，被弟弟說服回公司負責技術研發，兩兄弟不但成功延續公司發展，公司員工更已拓展到70餘人，研發工程師就有20餘人，成為公司主流。

當多數中小企業無法提足舊制退休金，先鋒機械已經超存退休金，甚至一度引來國稅局關切以為有逃稅嫌疑。黃成對驕傲地說：「我做到對父親的承諾，讓公司所有員工都可以安心退休了」。