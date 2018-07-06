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會計師看時事／消費品產業的三大趨勢

2018-07-06 02:59經濟日報 謝明忠

能夠快速適應市場趨勢變化、持續創新、與競爭對手差異化，對消費品企業的經營與成長至關重要。未來消費品產業須注意三大趨勢變化：永續及健康飲食消費、創投或群眾外包等新興創新策略、數位科技應用。

永續食物與健康飲食消費趨勢：消費者追求更健康營養的食物選擇，已是全球皆然的趨勢。根據Nielsen調查，多數消費者會選擇全天然成分的零食，亦趨向減少對高熱量、高糖或高鹽食物的消費；含有人造成分、賀爾蒙或抗生素、基因改造作物的食品，將愈來愈不受消費者歡迎。

此外，消費者關注食物生產鏈的透明與食材成分簡化，講求低人工添加物的「潔淨飲食」，以及從種植、生產過程即確保對環境友善，並對人體無害的「永續食物」，皆漸成全球食品產業風潮。

台灣市場經過往年多起食安問題，消費者對於食品成分與溯源管理更加重視，近年來小農、產地直送類型商品漸受消費者歡迎，包括街邊攤販與餐廳，皆可看到愈來愈多業者標榜使用此類食材。而大型食品與餐飲業者亦可透過建立內部食安研究室，從上到下落實食品安全控管及食材原料品質確認。

採行更大膽的創新轉型策略：創新將持續為企業帶來成長活力，消費品企業應透過更新的方式進行品牌或產品創新，包括投資於創投式育成中心，或透過群眾外包。軟體產業常用的「快速失敗、快速學習」方法亦可提供消費品企業借鏡。相較於過去花費長時間與高金錢成本的結構化測試方式，這種方法以更敏捷的方法開發、測試創新概念。

企業可調整營運思維，試著在更短時間內，快速將產品導入特定市場，透過初步市場反應判斷該產品是否具有潛力，即時進行產品調整與反覆測試。

台灣食品等消費品企業亦可採用投資成本較低、回本速度較快的「改造式創新」，此種創新方式透過將過去成功的產品重新改造，以符合最新消費者口味及潮流，可利用既有產品已建立的鋪貨網絡及品牌識別度。

數位化帶來更高效率與創意：獲益於數位科技，消費品企業將可更即時且直接地和消費者互動。

現今的消費品企業可透過觀測網路社群，掌握到最即時的消費者意見與消費偏好趨勢變化，擅於操作網路溝通手法的企業將可自與網路社群的互動中獲利，甚而自社群媒體挖掘消費者洞察，獲得更貼近消費者需求的創新策略。

電商不應只是實體以外的另一條銷售通路，而是掌握客戶資料的實驗場。消費者透過線上通路進行的所有瀏覽、消費步驟都會被記錄下來，成為可供分析、掌握行為模式的數據資料，讓業者得以研擬後續交叉銷售 (cross-selling) 及升級銷售 (up-selling) 策略。

而隨著食品安全管理及零售通路邁向全通路銷售，物流供應鏈合作對消費品企業將愈來愈重要。應用區塊鏈的資訊透明、多方同步、可稽核等特性，將可大幅提升供應鏈業者的合作效率。

預期運用科技、配合在地化或健康飲食消費趨勢、結合網路社群等消費者意見，在商品或經營模式上創新，將是未來消費品企業成功關鍵。建議台灣業者在思考未來營運方向時，可聚焦於此。

（作者是勤業眾信聯合會計師事務所消費產業負責人）

創投

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