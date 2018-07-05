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台北多媒體展起跑 全國電邀Apple、ASUS、acer拚業績

2018-07-05 19:15經濟日報 記者張義宮╱即時報導

3C通路主力業者全國電子（6281）旗下新品牌的Digital City，在6日起的台北多媒體展中力拚推優惠、拚服務、祭低價，邀請Apple、Samsung、ASUS、acer、MSI、Lenovo、Microsoft、HP、任天堂等品牌，共同推出包括筆電、桌電、平板、手機、遊戲機、螢幕等，力拼資訊商品的業績要超過去年。

被譽為2018暑假超強檔台北多媒體展，6日起至9日在世貿一館開展。全國電子表示，除了ASUS、acer、MSI 電競電腦外，Digital City蒐羅電競及相關周邊，並首次引進DXRacer電競椅，玩家可以在現場體驗試坐，還能現場訂購。

全國電子指出，電競是此次台北多媒體展的重頭戲，為吸引買氣，玩家也能在攤位體驗美國知名電競週邊品牌-海盜船CORSAIR滑鼠、鍵盤、耳機，現場還加碼推出買CORSAIR滑鼠就送電競鼠墊等的促銷商機。

全國電子強調，以數位商品為主的新品牌Digital City，此次攤位上也將展出任天堂Switch Mario Tennis ACE，提供顧客免費試玩體驗。現場另有超多特惠機種將推出「殺手級」價格，並提供「現場購機，全台324家門市交機」的足感心服務。

前五個月全國電子營收73.26億元，年增8.5%。去年營收163.72億元，稅後純益4.52億元，每股純益4.57元，全國電子的經營團隊目標今年的業績，至少要超過去年。

全國電子電競

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