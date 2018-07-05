東元越南馬達廠動土 50公頃科技園區將吸金1.6億美元

2018-07-05 17:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



深耕新南向市場，東元今（5）日在越南平陽省美福三工業園區，舉行動土儀式興建小馬達工廠，由東元董事長邱純枝主持，預計2019年4月起正式量產。邱純枝表示，越南將成為東元集團在東南亞的重要基地，目標為年產能30萬台。

由於所在地為東元自有土地，東元指出，將會分五期開發招商，建設「越南東元科技工業園」，目標引進1.6億美元的投資金額。

東元在平陽省美福工業區興建的馬達新廠，佔地約4.2公頃。邱純枝董事長指出，「主要規劃是希望能整合東元在馬來西亞檳城廠，和越南同奈廠的生產資源，將美福園區的新廠建置成東元電機東南亞小馬達的生產基地。」

東元表示，越南新廠將以生產高效率工業用馬達為主，採用自動化及連續作業，可縮短製程，提升效率，可望產能達到年產量30萬台，而銷售市場則是鎖定在越南、和其他東南亞國家，同時也供應北美、紐澳及歐洲市場。

東元強調，美福新廠產品製程注重環保，採用水性漆，降低VOC(揮發性有機物)排放量90%，可大幅減少空氣污染。

美福工業區是隸屬於越南國家投資的Becamex土地開發集團，位於胡志明市北方50公里處，靠近港口及國際機場，總共有美福一到美福五系列。