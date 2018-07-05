捷運開百家無人店 甜點業董座坦承玩很大

2018-07-05 13:03 中央社 台北5日電



生乳捲業者亞尼克為了提升民眾購買蛋糕的便利性，5日召開記者會宣布，亞尼克蛋糕提領站進駐台北捷運15個站點試營運。中央社 分享 facebook 月銷12萬條生乳捲的亞尼克將進駐台北捷運，開逾百家無人商店，董事長吳宗恩看準智慧零售趨勢，投入逾5000萬元的資本支出，強調這金額都可以開設15家直營店，自評「玩很大」。

甜點零售業者亞尼克(艸果)子工房近年積極拓展服務據點，今天宣布打造智慧無人商店「YTM」服務（Yannick To Go Machine）進駐雙北地區捷運站，首波於15個北捷站點開賣，7月底將開出54個服務站點，預計3年內完布108個捷運點，並選擇以占亞尼克營業額6成的生乳捲作為銷售商品。

但事實上，亞尼克並非第一個進駐捷運站點的智慧O2O（線上預定線下取貨）機台，過去快取寶也曾進駐北捷設立108個智慧型取貨儲物櫃點。亞尼克董事長吳宗恩認為，O2O是個趨勢，加上亞尼克把「現場購買」也加入YTM，這是過去其他業者缺乏著墨的環節，「有看到機會點」，預估現場購買和線上訂購的比例約是6比4，看好帶動整體生乳捲銷售成長30%。

吳宗恩坦言，已一口氣砸下新台幣5000、6000萬元打造54個機台，亞尼克看好自家商品和品牌力，「才敢玩這麼大」，但他也透露，這個金額等同可以開15家的直營店，今年資本支出是歷年最高，「晚上都睡不好」。

在長達一年的前置規劃過程，亞尼克面臨不少難題，吳宗恩說，這個機台是和東元共同開發，亞尼克YTM每日由專人進行巡檢、清潔、生乳捲產品進退貨管理，從保存期限、備貨數量、衛生控管等環節都不能忽視，就連機台送出蛋糕的過程也要仔細調整設定，他舉例，「蛋糕畢竟不能像飲料一樣掉出來，外觀會破損」，內部藉由專人遠端監控機台恆溫與營運狀況，並設定若停電1小時就馬上下架的原則。

亞尼克生乳捲在台熱銷，全台平均1個月就能賣出12萬條，但吳宗恩評估，亞尼克從第一間萬里店到現在的18年中，消費者確實有些流失，原因在於取貨地點偏遠，不方便，因此這幾年不斷做實體通路拓展，也創新通路。

目前，亞尼克在台灣已有17家實體通路，今年按計劃陸續展店8家，7月已在嘉義展店，後續會再進駐彰化、員林，年底將達20家店點，短期目標各縣市都會有直營店，加上超商預購與YTM創新通路，全年營業額力拚8億元。

觀察台灣市場，吳宗恩說，電商和大環境消費力有下滑，尤其南部消費力萎縮，但受惠展店效應，亞尼克整體營業額並沒有衰退，再加上YTM成長，仍看好下半年營業成長力道。