親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
桃大誠廣豐特區

哈登現身「玩很大」請他上節目要花這麼多

他後悔參與「青年儲蓄帳戶」：同學4年後就能進台積電

捷運開百家無人店 甜點業董座坦承玩很大

2018-07-05 13:03中央社 台北5日電

生乳捲業者亞尼克為了提升民眾購買蛋糕的便利性，5日召開記者會宣布，亞尼克蛋糕提領...
生乳捲業者亞尼克為了提升民眾購買蛋糕的便利性，5日召開記者會宣布，亞尼克蛋糕提領站進駐台北捷運15個站點試營運。中央社
分享
月銷12萬條生乳捲的亞尼克將進駐台北捷運，開逾百家無人商店，董事長吳宗恩看準智慧零售趨勢，投入逾5000萬元的資本支出，強調這金額都可以開設15家直營店，自評「玩很大」。

甜點零售業者亞尼克(艸果)子工房近年積極拓展服務據點，今天宣布打造智慧無人商店「YTM」服務（Yannick To Go Machine）進駐雙北地區捷運站，首波於15個北捷站點開賣，7月底將開出54個服務站點，預計3年內完布108個捷運點，並選擇以占亞尼克營業額6成的生乳捲作為銷售商品。

但事實上，亞尼克並非第一個進駐捷運站點的智慧O2O（線上預定線下取貨）機台，過去快取寶也曾進駐北捷設立108個智慧型取貨儲物櫃點。亞尼克董事長吳宗恩認為，O2O是個趨勢，加上亞尼克把「現場購買」也加入YTM，這是過去其他業者缺乏著墨的環節，「有看到機會點」，預估現場購買和線上訂購的比例約是6比4，看好帶動整體生乳捲銷售成長30%。

吳宗恩坦言，已一口氣砸下新台幣5000、6000萬元打造54個機台，亞尼克看好自家商品和品牌力，「才敢玩這麼大」，但他也透露，這個金額等同可以開15家的直營店，今年資本支出是歷年最高，「晚上都睡不好」。

在長達一年的前置規劃過程，亞尼克面臨不少難題，吳宗恩說，這個機台是和東元共同開發，亞尼克YTM每日由專人進行巡檢、清潔、生乳捲產品進退貨管理，從保存期限、備貨數量、衛生控管等環節都不能忽視，就連機台送出蛋糕的過程也要仔細調整設定，他舉例，「蛋糕畢竟不能像飲料一樣掉出來，外觀會破損」，內部藉由專人遠端監控機台恆溫與營運狀況，並設定若停電1小時就馬上下架的原則。

亞尼克生乳捲在台熱銷，全台平均1個月就能賣出12萬條，但吳宗恩評估，亞尼克從第一間萬里店到現在的18年中，消費者確實有些流失，原因在於取貨地點偏遠，不方便，因此這幾年不斷做實體通路拓展，也創新通路。

目前，亞尼克在台灣已有17家實體通路，今年按計劃陸續展店8家，7月已在嘉義展店，後續會再進駐彰化、員林，年底將達20家店點，短期目標各縣市都會有直營店，加上超商預購與YTM創新通路，全年營業額力拚8億元。

觀察台灣市場，吳宗恩說，電商和大環境消費力有下滑，尤其南部消費力萎縮，但受惠展店效應，亞尼克整體營業額並沒有衰退，再加上YTM成長，仍看好下半年營業成長力道。

相關新聞

國機國造航太研討會登場 近百名業者參與

2018-07-05 12:46

新北鼓勵十大行業汰換節電設備 最低下殺6折

2018-07-05 11:48

女富豪帝寶法拍破新高 2樓戶挑戰底價8.7億

2018-07-05 12:32

買方逆襲！6月新建案開價變硬 市場人氣買氣雙降

2018-07-05 11:27

南山人壽連續第7年贊助宜蘭國際童玩藝術節

2018-07-05 11:19

買家漸漸買不下手 房市小陽春恐要說掰掰了

2018-07-05 11:16

比行情高出百萬！ 女富豪帝寶法拍一坪380萬

2018-07-05 10:49

南山廣場進駐 台北商辦市場大挪移

2018-07-05 09:02

金融海嘯轉型航太首張訂單5萬 榮陞苦過掙出一片天

2018-07-05 07:58

巨大董座杜綉珍 投資快狠準

2018-07-05 02:00

巨大斥資17億 匈牙利設廠

2018-07-05 02:00

東吳企管財經講堂／張仁炯：測試場景攸關成敗

2018-07-05 01:33

東吳企管財經講堂／林建州：社會衝擊有待克服

2018-07-05 01:33

帝圖本月辦夏拍 張大千畫作聚焦

2018-07-05 00:49

選拍賣品 採精兵戰略

2018-07-05 00:49

中嘉買家保證 沒中資問題

2018-07-05 00:36

歷經四買主 中嘉交易額降百億

2018-07-05 00:35

宏泰團隊砸515億 收購中嘉

2018-07-05 00:35

管理錦囊／加法原則 效益倍增

2018-07-05 00:06

連鎖效應／不要經營店！要經營顧客

2018-07-05 00:06

創新平台／高精度機器人 產業升級利器

2018-07-05 00:06

財經觀點／國產車不如進口車？TOYOTA評比推翻了

2018-07-04 23:12

微風南山調整餐飲業營業樓層 環差通過

2018-07-04 15:15

顏炳立：僅存買氣被不讓利的人玩死 今年比去年慘

2018-07-04 12:31

七年級台青 靠精品鞋三年拿下七億營收

2018-07-02 12:06

蓋業界唯一智慧工廠 廚具大王鐵皮屋突圍記

2018-06-29 10:00

一場球賽賣出100萬隻蠟筆 老字號台廠搭上世足熱

2018-06-28 11:09

打破60年傳統！理貨員翻身家樂福首位台籍老總

2018-06-28 11:06
看更多

熱門文章

金金併 外資點名九金控

2018-07-05 00:20

美光在陸恐禁售 全球DRAM洗牌

2018-07-05 02:00

新iPhone訂單 傳緯創出局

2018-07-05 02:00

離岸風電遴選大贏家 達德能源千億融資趕進度

2018-07-05 05:59

小米到底值多少？謝金河這樣說

2018-07-04 22:10

陸限排效應 銅箔基板價喊漲

2018-07-05 02:00

買家漸漸買不下手 房市小陽春恐要說掰掰了

2018-07-05 11:16

貿易戰在即 晶片巨人先遭殃

2018-07-05 02:00

下半年最大一波 8家逾40張 美元利變保單吹起升息號

2018-07-04 21:02

鴻海小金雞 天鈺重新申請上市

2018-07-05 02:00

比行情高出百萬！ 女富豪帝寶法拍一坪380萬

2018-07-05 10:49

4至16%不分國內外 銀行競推刷卡回饋專案

2018-07-04 15:57

iPhone傳配三鏡頭 大立光進補

2018-07-05 02:00

Google AI在台起跑 下一波Amazon

2018-07-04 23:17

簡立峰看台灣人才…不知自己優秀

2018-07-05 02:00

沈榮津被控圖利 經濟部今在行政院會報告離岸風電

2018-07-05 05:59

鴻海集團面板整合 天鈺扮關鍵角色

2018-07-05 02:00

宏泰團隊砸515億 收購中嘉

2018-07-05 00:35

派遣員工契約到期 鴻海：督促依法保障權益

2018-07-05 09:05

崇越：半導體還會旺三年

2018-07-05 00:06

微風南山調整餐飲業營業樓層 環差通過

2018-07-04 15:15

專家：聯電告贏美光 實淪美中晶片戰犧牲品

2018-07-04 17:37

陸限排效應／對岸中小PCB廠 面臨倒閉潮

2018-07-05 02:00

寶佳股息 估進帳逾10億

2018-07-05 00:22

南山廣場進駐 台北商辦市場大挪移

2018-07-05 09:02

巨大斥資17億 匈牙利設廠

2018-07-05 02:00

北台電源 遇「三卡」困境

2018-07-05 00:38

金融海嘯轉型航太首張訂單5萬 榮陞苦過掙出一片天

2018-07-05 07:58

三民營廠供電 也有變數

2018-07-05 00:38

翁宗斌資歷完整 無縫接軌仁寶

2018-07-04 22:45

離婚取得土地 可免土增稅

2018-07-05 00:11

仁寶世代交替 陳瑞聰感慨產業競爭成本大增

2018-07-04 20:06

理專電話接不停 鄭貞茂：銀行個資保護沒做好

2018-07-04 15:19

打造台灣本土行動支付生態圈 財政部三管齊下

2018-07-04 15:48

台灣Pay進化 推QR Code共通標準

2018-07-05 00:22

影／離岸風電兩階段招標價差大 藍委赴監院舉發經濟部

2018-07-04 16:03

高利定存活動又一家 台外幣利率最高1.25%及3.6%

2018-07-05 06:00

翁宗斌升仁寶總經理 股價要翻倍

2018-07-04 22:44

蘋果AR主鏡頭 明年有譜

2018-07-05 02:00

義隆Q2業績略優預期 季增18.2%

2018-07-04 17:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top