金融海嘯轉型航太首張訂單5萬 榮陞苦過掙出一片天

2018-07-05 07:58 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



傳統加工製造起家的榮陞公司，歷經97年全球金融海嘯衝擊後思考轉型，公司投入資本及技術門檻較高的航太產業，從第一筆5萬元的訂單做起，如今成為航太零組件重要供應商，過程宛如日本小說「下町火箭」的台灣版。

獲南科管理局積極邀請，榮陞精密將進駐南科高雄園區，成為南科航太產業聚落的第三家專業軸心廠。新建的廠房將設置特殊製程的檢驗實驗室，導入全智能化的生產線，成為航太發動機零組件生產基地。

榮陞早年主要業務是專業零組件加工、模具及沖壓代工，民國97年遭遇全球金融海嘯衝擊，面臨營收腰斬的窘境，之後總經理理蘇志霖觀察到航太產業市場可為，大膽投入，闖出一片天。

蘇志霖當時的盤算是，航太產業雖然需要投入較高的資本及技術，然而一旦通過上游廠商認可，零組件訂單也往往可長達10年，對公司長遠的發展更具保障。

在蘇志霖帶領下，榮陞憑著通過ISO 9001認證的航太零組件製造能力及航太製造產業必備的3D檢測儀器，民國98年爭取成為漢翔公司供應商。

「第一筆訂單僅5萬元，真的是再小不過了」蘇志霖表示， 為了這筆訂單，公司大費周章添購立式車床等設備及設計治具，並加工完成達到千分之一精度的產品。因為萬一拿漢翔提供的材料做不出合格的發動機機匣，得面對50倍的賠款，因此員工上下戰戰兢兢。

如今榮陞不是取得AS 9100D航空工業品質管理系統認證，且是發動機機匣與葉片零組件的重要供應商。透過漢翔公司，也間接成為發動機製造商GE集團的供應廠，目前更成功開發最新型超級合金inconel 718 plus的機匣結構材料，製造業務占比已逾公司 全產品的6成，在航太領域的年營業額也從500萬躍升到8千萬。