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巨大拓展歐洲布局 匈牙利建新廠

2018-07-04 23:08中央社 台北4日電

自行車大廠巨大集團今天宣布，經營歐洲市場32年後，進一步擴大歐洲布局，選定在匈牙利投資設立新廠，第一期投資金額為1500萬歐元（約合新台幣5.3億元）。

巨大表示，歐洲時間7月4日下午由巨大集團董事長杜(繡)珍、執行長劉湧昌與匈牙利外交貿易部副部長馬札爾（Mr. Levente Magyar）共同宣布此投資案。巨大集團代表成員也預計於明天下午前往距離首都布達佩斯約80公里的設廠所在地─北匈牙利省珍珠市(Gyongyos, Northern Hungary)舉行動土典禮。

巨大集團董事長杜(繡)珍表示，全球市場瞬息萬變，接近主要市場設立工廠短鏈供應，快速反應市場需求，是必然趨勢。匈牙利位處中歐，擁有優良地理位置及完善的運輸網路，未來捷安特（Giant）產品可以藉此將產品銷售到東歐及歐洲內陸，這是巨大決定到匈牙利設立新廠的重要原因。

巨大指出，擴大歐洲布局，也再次展現Giant長期在歐洲發展的決心和誓諾；另外，利用歐洲設廠結合海外廠的資源，對於關稅及運輸成本的負擔也將相對減輕，將有助於提升Giant在歐洲的競爭力，並擴大歐洲市場占有率。

巨大說，匈牙利新廠占地總面積為22公頃，預計總投資額為4800萬歐元（新台幣17億929.62萬元），將分3期進行投資，第一期投資金額為1500萬歐元（約合新台幣5.3億元）。廠房也將分期興建，第一期廠房預計於2019年下半年完工投產，初期產能規劃為30萬台，生產產品將以歐洲當地所需自行車及電動自行車為主。

珍珠市座落在匈牙利北部，M3號歐洲高速公路和國家公路E71和E3公路橫貫其中，交通便利。過去曾是礦業城市，具備優良工業基礎，目前為中東歐重要的紅酒產區。當地有兩所大學、5所中學，足供應未來人才需求。

匈牙利新台幣

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