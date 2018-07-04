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高雄美術館房市降價出清潮 迎合鐵路地下化商機

2018-07-04 12:01經濟日報 記者林政鋒╱即時報導

高雄鐵路地下化即將通車，市府都發局鼓勵沿線老舊建物申請都更重建或建築改造。圖／高...
高雄鐵路地下化即將通車，市府都發局鼓勵沿線老舊建物申請都更重建或建築改造。圖／高市府提供
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高雄鐵路地下化年底前即將通車，美術館馬卡道綠帶成為新亮點，多家建商磨刀霍霍，將針對鐵路地下化利多，加緊出清餘屋，而且降價幅度可望擴大，購屋者可以撿到便宜。

建商高層說，美術館餘屋量相當大，尤其中大坪數幾乎都跑不動，高雄鐵路地下化是重要里程碑，原本預定8月通車，同業已準備好超優惠的餘屋出清方案，不料通車時間延後，但還是要把握此議題加緊動作。

屆時美術館周邊的房價可能有驚奇的表現，購屋者只要真有誠意購屋，價格都好談，趁機把手中餘屋現換金，是最高指導原則

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