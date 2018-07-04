唐榮官民股之爭 義聯代表告董座

不銹鋼廠唐榮昨（3）日舉行董事會，雖義聯集團代表的民股四席全部缺席抵制，但最後仍由經濟部指派的陳明漢續任董事長，民股股東之一聯安投資指出，唐榮董事會仗著優勢，大小議案動輒表決，已向主管機關陳情過卻無效，只好提出刑事訴訟，告發董事長陳明漢涉犯刑法背信罪及違反證交法。

經濟日報提供 分享 facebook 據了解，義聯集團已特別從台北委託專業律師團隊，官司勢在必行，由於陳明漢是由經濟部指派，換言之，民股官股之爭已正式浮上檯面。

唐榮董事會發生義聯集團所代表的民股，不滿經濟部官派董事長的紛爭事件，經濟部的態度如何，頗受外界矚目。對此，經濟部次長曾文生昨晚受訪時只簡單表示，「將責成本部指派之董事，詳細回報後，研擬處置方式」。

對此唐榮表示，事態發展顯然官民股之間存有誤會，願以最大誠意化解紛歧，共創唐榮利益。

唐榮上周五董事會的唯一議題是推舉董事長，11席董事中，民股四席全部缺席，出席人數未過三分之二迫使董事會流會。昨天再開董事會，依規定只要有二分之一出席即可，雖然四席民股全面抵制，陳明漢仍順利當選董事長。

聯安投資指出，唐榮董事會仗著優勢，大小議案動輒表決，完全悖離公司治理應追求股東最大利益的原則，為此曾向金管會、經濟部以及行政院陳情，但唐榮仍我行我素，只好提起刑事訴訟，告發董事長陳明漢，獨立董事蔡明曉、張一岑、黃榮次涉犯刑法背信罪及違反證交法。